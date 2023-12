La ONU condena "inequívocamente" los ataques

Miembros del Consejo piden que se proteja a los civiles y que Rusia ponga fin a la guerra

MADRID, 31 Dic. 2023 (Europa Press) -

El Gobierno ruso ha solicitado una reunión con carácter de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tras denunciar un ataque ucraniano que ha dejado este sábado al menos 14 muertos y 108 heridos en la ciudad fronteriza de Bélgorod.

"Rusia ha solicitado una reunión del Consejo de Seguridad, donde el ataque terrorista en Bélgorod será objeto de una investigación", ha anunciado la portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zajarova, antes de acusar a Reino Unido del ataque.

"Reino Unido está detrás de este ataque porque, en coordinación con Estados Unidos, está incitando al régimen de Kiev a perpetrar actos terroristas al darse cuenta de que la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha fracasado", ha hecho saber Zajarova en declaraciones recogidas por la agencia rusa TASS.

"Ante la ausencia de la más mínima posibilidad para mejorar la deplorable situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania sobre el terreno, los anglosajones pasaron a la táctica de llevar a cabo ataques terroristas contra civiles", ha añadido.

Ucrania ha asegurado que los ataques de este sábado tenían por objetivo instalaciones militares y que la destrucción en la ciudad se debe a una negligencia de la defensa aérea rusa en su respuesta a unos bombardeos concebidos por Kiev como represalia a la gran ola de ataques rusos que el viernes dejaron 39 muertos y 139 heridos en todo el país.

Rusia ve a la ue "cómplice" de "terrorismo"

El representante de Rusia ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, ha reiterado que en el ataque sobre Bélgorod se utilizaron misiles y municiones de racimo "prohibidas", entre otras armas y ha tildado la agresión como "un acto deliberado de terrorismo", exigiendo rendición de cuentas solicitando a Chequia y otros Estados occidentales sobre el destino de su ayuda.

"No sirve de nada fingir", ha aseverad Nebenzia, quien ha señalado a "los países de la Unión Europea" por ser a su juicio "cómplices de los crímenes cometidos por la pandilla de Kiev".

La onu condena "inequívocamente" los ataques

Por su parte, Naciones Unidas ha condenado "inequívocamente" los ataque sobre Bélgorod durante la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, que se ha celebrado menos de 24 horas después de que el propio Consejo convocara una reunión sobre Ucrania tras los ataques a gran escala de Rusia contra pueblos y ciudades ucranianas.

"Condenamos inequívocamente todos los ataques contra ciudades, pueblos y aldeas en Ucrania y en la Federación de Rusia", ha afrimado el subsecretario general del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas (DPPA), Khaled Khiari.

El representante de la ONU ha subrayado que esta agresión "se encuentra entre los ataques transfronterizos más mortíferos contra la Federación Rusa desde su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022". Una actuación, ha recordado, "lanzada en violación de la Carta de la ONU y el Derecho Internacional".

Los civiles, la "principal prioridad"

Khiari ha informado, además, de que los ataques en el centro de Bélgorod han ocasionado daños a la infraestructura civil, incluida la oficina del Gobierno regional y la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal, y ha reiterado que "los ataques contra civiles e infraestructuras civiles violan el Derecho Internacional Humanitario". "Son inaceptables y deben terminar ahora", ha agregado.

"A medida que la guerra continúe, veremos más civiles ucranianos y rusos muertos y heridos", ha lamentado el funcionario de Naciones Unidas. "La protección de los civiles debe ser la principal prioridad. Los combates y el derramamiento de sangre deben cesar, la guerra debe llegar a su fin", ha concluido.

En la misma línea, se han pronunciado varios miembros del Consejo de Seguridad, que han condenado rotundamente los ataques contra civiles.

"Se debe proteger a los civiles y los bienes civiles no deben ser objetivos de ataques", ha argumentado el embajador adjunto de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed Issa Abushahab.

Fin a la guerra

Tras las acusaciones de Moscú sobre la supuesta implicación de Londres y Washington en el ataque a Bélgorod, el representante de Reino Unido ante la ONU, Thomas Patrick Phipps, ha recriminado a Rusia que fue quien inició la guerra y que, como tal, también puede ponerle fin.

En este sentido, Phipps ha criticado a la autoridades rusas pro tratar de establecer una equivalencia con la reunión del Consejo del viernes sobre los ataques rusos contra ciudades y pueblos ucranianos.

Otros participantes en la reunión del Consejo se han mostrado de acuerdo con las declaraciones del representante británico y han pedido a Rusia que se retire del territorio ucraniano y acabe con las hostilidades.

Tal es el caso del representante estadounidense, John Kelly, quien ha apuntado a Rusia como la única responsable de iniciar esta guerra, en violación de la Carta de la ONU.

"Mientras Rusia persista, Estados Unidos apoyará a Ucrania en su derecho a defenderse", ha expresado, repitiendo su petición a Moscú de poner fin "inmediatamente" a la guerra y proteger a los civiles de todos los bandos en cada conflicto.

En la misma línea, el embajador chino, Geng Shuang, ha evidenciado su "profunda" preocupación por la larga y prolongada crisis en Ucrania, argumentando que "no hay ganadores en un conflicto" y reiterando la voluntad de China de trabajar por una solución pacífica.

Ucrania, "todavía recuperándose"

Por último, el representante de Ucrania, Serhii Dvornik, ha manifestado que el país "todavía se está recuperando de los horrendos ataques del viernes" y ha lamentado que las agresiones del Ejército ruso sobre distintos puntos del territorio ucraniano.

"Hace apenas unas horas, Rusia ha vuelto a aterrorizar a Járkov con misiles S-300, alcanzando un edificio residencial y un hotel", ha expuestp Dvornik, quien ha comunicado que varias ciudades y pueblos de Ucrania han sido atacados por Rusia desde la mañana del sábado.

"El Consejo de Seguridad se reunió ayer y se reunirá nuevamente hoy, y ustedes deberían estar listos para reunirse mañana, pasado mañana, todos los días que dure la guerra rusa contra Ucrania. Porque mientras dure esta guerra desatada por el dictador del Kremlin, el número de muertes y sufrimiento seguirá aumentando", ha advertido Dvornik.

Una vez que termine la "guerra sangrienta de Rusia" no habrá más sufrimiento humano, no más víctimas civiles en Europa y no habrá más motivos para nuevas reuniones del Consejo de Seguridad sobre este tema, ha apostillado.