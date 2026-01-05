Rusia pierde a un aliado en Venezuela, pero espera beneficiarse de política del "salvaje oeste" de Trump

Por Guy Faulconbridge

MOSCÚ, 5 ene (Reuters) - La captura del líder venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos privó a Vladimir Putin de un aliado y podría aumentar la influencia de Estados Unidos en el sector petrolero, pero Moscú está atento a las posibles ganancias derivadas de la división del mundo en esferas de influencia del presidente Donald Trump.

Las fuerzas especiales apresaron a Maduro solo ocho meses después de que el presidente ruso acordó una asociación estratégica con su "querido amigo", y Trump dijo que Estados Unidos estaba tomando el control temporal de Venezuela, que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo.

Algunos nacionalistas rusos han criticado la pérdida de un aliado y han contrastado la rápida operación estadounidense con el fracaso de Rusia a la hora de tomar el control de Ucrania en casi cuatro años de guerra.

Pero a otro nivel, lo que Rusia tacha de "piratería" y "cambio de régimen" de Trump en el "patio trasero" de Estados Unidos es más tolerable para Moscú, sobre todo si Washington se empantana en Venezuela.

"Rusia ha perdido un aliado en América Latina", dijo una fuente rusa de alto rango, hablando bajo condición de anonimato debido a lo delicado de la situación.

"Pero si esto es un ejemplo de la Doctrina Monroe de Trump en acción, como parece ser, entonces Rusia también tiene su propia esfera de influencia".

La fuente se refería al deseo del Gobierno de Trump de reafirmar el dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental y revivir la Doctrina Monroe del siglo XIX, que declaró que el área era la zona de influencia de Washington.

Una segunda fuente rusa dijo que Moscú veía la operación estadounidense como un claro intento de hacerse con el control de la riqueza petrolera de Venezuela y observó que la mayoría de las potencias occidentales no la habían criticado abiertamente.

PELIGROS DEL "SALVAJE OESTE" DE TRUMP

Putin ha estado intentando establecer una esfera de influencia rusa en las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central, el Cáucaso y Ucrania, en un intento al que Washington se ha opuesto desde el final de la Guerra Fría.

Putin no ha hecho comentarios públicos sobre la operación estadounidense en Venezuela, aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha instado a Trump a liberar a Maduro y ha hecho un llamamiento al diálogo. El ministerio calificó previamente las acciones de Trump de piratería moderna en el Caribe.

Los medios estatales rusos han descrito la operación como un "secuestro" estadounidense, han informado de comentarios de Trump sobre que Estados Unidos tiene vecinos "enfermos" y se han referido a la captura por parte de Estados Unidos del líder militar Manuel Noriega en Panamá el 3 de enero de 1990.

"Que Trump acabe de 'robar' al presidente de otro país demuestra que básicamente no existe el derecho internacional -solo existe el derecho de la fuerza-, pero Rusia lo sabe desde hace mucho tiempo", dijo a Reuters Sergei Markov, exasesor del Kremlin.

Agregó que la Doctrina Monroe moderna -que Trump sugirió que podría actualizarse como "Doctrina Donroe"- podría interpretarse de diferentes maneras.

"¿Está Estados Unidos realmente dispuesto a reconocer el dominio de Rusia sobre la antigua Unión Soviética, o es simplemente que Estados Unidos es tan fuerte que no tolerará ninguna gran potencia ni siquiera cerca de él?".

Alexei Pushkov, que preside la comisión de política de información del Consejo de la Federación rusa, o Senado, consideró la operación estadounidense en Venezuela como una aplicación directa de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, describiéndola como un intento de reavivar la supremacía estadounidense y hacerse con más reservas de petróleo.

Pero dijo que se arriesgaba a un retorno al "imperialismo salvaje del siglo XIX y, de hecho, a revivir el concepto del Salvaje Oeste - el Salvaje Oeste en el sentido de que Estados Unidos ha recuperado el derecho a hacer lo que quiera en el Hemisferio Occidental".

"¿Se convertirá el triunfo en un desastre?", preguntó.

NACIONALISTAS RUSOS COMPARAN VENEZUELA Y UCRANIA

Para Putin y el presidente chino, Xi Jinping, tener a un presidente estadounidense centrado -y potencialmente empantanado- en el Hemisferio Occidental parecería más que aceptable, dada la atención de Rusia en Ucrania y la de China en Taiwán.

Pero algunos nacionalistas rusos han criticado la pérdida de un aliado tan poco tiempo después de la caída de Bashar al Asad en Siria, y han comparado la rapidez de la operación estadounidense con el ritmo mucho más lento de los avances de Rusia en Ucrania.

El mayor productor de petróleo de Rusia, Rosneft, puso fin a sus operaciones en Venezuela en 2020 y vendió sus activos relacionados con las operaciones allí a una empresa propiedad del gobierno ruso.

El nacionalista ruso encarcelado Igor Girkin dijo que Estados Unidos ha demostrado en Venezuela cómo debe actuar una gran potencia cuando se enfrenta a una amenaza potencial y calificó la operación estadounidense como parte de un intento de cortar los flujos de petróleo hacia China.

"Hemos sufrido otro golpe a nuestra imagen: otro país que contaba con la ayuda de Rusia no la obtuvo", dijo Girkin.

"Después de habernos empantanado hasta las orejas en el sangriento pantano de Ucrania, somos prácticamente incapaces de hacer otra cosa, sobre todo porque no podemos ayudar a Venezuela en otro hemisferio que está justo al lado de Estados Unidos". (Edición de Timothy Heritage; Editado en Español por Ricardo Figueroa)