Rusia pone en duda que Alemania, Dinamarca y Suecia estén investigando el ataque al Nord Stream

Las autoridades de Rusia han puesto en duda este viernes que Alemania, Dinamarca y Suecia estén investigando el ataque perpetrado en septiembre de 2022 contra el gasoducto Nord Stream en el mar Báltico y han alertado de que "no tiene prisa" por resolver el asunto.

El representante adjunto de Rusia ante la ONU, Dimitri Polianski, ha aseverado que "está claro que estos tres países no quieren avanzar con sus respectivas investigaciones a nivel nacional" y ha indicado que Moscú duda, incluso, "de que se hayan abierto estas pesquisas siquiera".

Asimismo, el diplomático ruso ha señalado que "Rusia no está al corriente de lo que están haciendo estos países en este sentido, lo cual es inaceptable" y ha puntualizado que las autoridades rusas siguen rechazando que detrás de las explosiones están ucranianos que habrían actuado "de forma independiente". "Este ataque solo pudo ser cometido con el apoyo directo de un Estado", ha afirmado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que las versiones sobre la autoría rusa "son absurdas" y las ha rechazado contundentemente. "El asunto no está cerrado y seguiremos investigándolo si la situación no cambia", ha dicho antes de resaltar que los alemanes y escandinavos "parecen no tener prisa alguna".

"Podemos incluso hablar de que esto es una falta de respeto para el Consejo de Seguridad", ha sostenido al tiempo que ha aclarado que Estados Unidos y sus aliados "no han dado detalles convincentes que respalden su versión".

Europa Press