Rusia preocupada por despliegue adicional de tropas de la OTAN en Groenlandia

La diplomacia rusa expresó su "grave preocupación" ante el anuncio del envío de tropas adicionales de la OTAN a Groenlandia, tras una reunión en la Casa Blanca entre representantes daneses, groenlandeses y estadounidenses.

"En lugar de llevar a cabo una labor constructiva en el marco de las instituciones existentes, en particular el Consejo Ártico, la OTAN ha optado por acelerar la militarización del norte y reforzar su presencia militar allí con el pretexto imaginario de una amenaza creciente por parte de Moscú y Pekín", denunció el miércoles noche en un comunicado la embajada rusa en Bruselas.

La capital belga alberga la sede de la Alianza Atlántica.

El vice primer ministro groenlandés, Mute Egede, declaró el miércoles que más tropas de la OTAN llegarían al territorio ártico en "los próximos días".

"Los soldados de la OTAN deberían estar más presentes en Groenlandia a partir de hoy y en los próximos días. Se espera un aumento del número de vuelos y de buques militares", dijo en una rueda de prensa tras la reunión en Washington.

Desde que regresó a la presidencia de Estados Unidos hace un año, Donald Trump ha insistido en que quiere controlar esta estratégica y poco habitada isla del Ártico.

El mandatario republicano argumenta que Estados Unidos necesita controlar ese territorio autónomo administrado por Dinamarca por razones de seguridad nacional, ya que, de no hacerlo, Rusia o China impondrían su hegemonía en la zona.

La Casa Blanca ha dicho que analiza comprarla, sin descartar una intervención militar en este territorio rico en recursos mineros.