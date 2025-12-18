Rusia prepara contactos con Estados Unidos sobre Ucrania, según el Kremlin

MOSCÚ, 18 dic (Reuters) - El Kremlin dijo el jueves que Rusia estaba preparando contactos con Estados Unidos para obtener detalles sobre las conversaciones estadounidenses con las potencias europeas y Ucrania sobre un posible acuerdo de paz para poner fin al conflicto ucraniano.

Politico informó que se espera que responsables estadounidenses y rusos se reúnan en Miami el fin de semana, y que la delegación rusa incluiría a Kirill Dmitriev, enviado de inversiones del presidente ruso Vladimir Putin.

Al ser preguntado por las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre una reunión en Miami, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a los periodistas que estaban previstos contactos con Estados Unidos.

"Efectivamente, estamos preparando ciertos contactos con nuestros homólogos estadounidenses para recibir información sobre los resultados del trabajo que los estadounidenses han realizado con los europeos y con Ucrania", dijo Peskov.

Estados Unidos ha mantenido conversaciones con Rusia, y por separado con Kiev y los líderes europeos, sobre propuestas para poner fin a la guerra en Ucrania, pero no se ha alcanzado ningún acuerdo.

Putin dijo el miércoles que Rusia tomaría por la fuerza más territorio en Ucrania si Kiev y los políticos europeos, a los que calificó de "jóvenes cerdos", no se comprometían con las propuestas estadounidenses para un acuerdo de paz.

Los líderes europeos dicen que están con Kiev y que si Rusia gana en Ucrania, Moscú atacará algún día a un miembro de la OTAN. El Kremlin ha tachado repetidamente de tonterías las afirmaciones de que Rusia atacaría a un miembro de la OTAN.

Rusia controla el 19,2% de Ucrania, incluida la península de Crimea, que se anexionó en 2014, así como la mayor parte de la región oriental del Dombás, gran parte de las regiones de Jersón y Zaporiyia, y porciones de otras cuatro regiones. (Información de Gleb Stolyarov y reporteros de Reuters; edición de Guy Faulconbridge; editado en español por Patrycja Dobrowolska)