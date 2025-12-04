Rusia prepara "un paquete de contramedidas" ante una posible confiscación de activos para financiar a Ucrania

MADRID, 4 dic. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Rusia ha confirmado este jueves que está preparando "un paquete de contramedidas" para responder a la posibilidad de que la Unión Europea (UE) decida usar los fondos rusos congelados a raíz del inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022 para entregar financiación a Kiev.

"La preparación de un paquete de contramedidas en caso de que se dé este robo e incautación de bienes rusos está en marcha", ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova.

"Naturalmente, cualquier acción ilegal que implique a nuestras reservas y bienes estatales no quedará sin respuesta", ha agregado.

Así, ha asegurado que "habrá una reacción" de Moscú en caso de que el bloque dé este paso y ha adelantado que "la comunidad internacional no ignorará esta situación", antes de denunciar que la UE está usando todos los medios a su disposición, incluidas medidas "sin base legal" para actuar contra Rusia, según ha informado la agencia rusa de noticias TASS.

"Este caso, en el que la comprensión de las fallas inherentes a una estrategia fallida que el ala rusófoba ha impuesto a la totalidad de la UE, bordea la locura política", ha criticado Zajarova, quien ha hecho hincapié en que "el deseo de causar daño a Rusia literalmente tapa cualquier otra consideración".

"Nadie en la UE oculta siquiera el hecho de que no hay base legal para este tipo de acciones. Es un robo, no hay otra definición posible", ha zanjado, cerca de dos semanas después de que la Duma rusa pidiera al Gobierno el desarrollo de medidas de respuesta ante esta posibilidad, incluidas "medidas legales" contra Bélgica y Euroclear.

La Comisión Europea presentó el miércoles la base legal para sacar adelante su propuesta de financiar con la liquidez de los activos soberanos rusos congelados en Bélgica un préstamo de reparaciones a Ucrania; un plan cuya legalidad cuestiona abiertamente el Gobierno belga, que lo tacha de "confiscación" y avisa de que puede llevar al país a la "bancarrota".

Sin embargo, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha asegurado este miércoles que dar cobertura a un préstamo para Ucrania respaldado por activos rusos congelados significaría quebrantar la legislación comunitaria.

En este sentido, recordó que Euroclear tiene en cartera 40 billones de euros en activos, incluidos los rusos. Movilizar dichos fondos para ponerlos a disposición de Kiev requeriría que el BCE ofrezca "garantías", lo que tendría implicaciones negativas para la estabilidad financiera y la confianza en la eurozona y el euro.

Si en la cita de dos semanas los líderes de la UE dan luz verde a la propuesta de los activos, esta no será inmediata porque requerirá una serie de procedimientos también a nivel nacional, pero los servicios comunitarios estiman que podría estar lista para el segundo trimestre de 2026. Kiev solo tendría que devolver el préstamo de reparaciones si, llegado el final de la guerra, Rusia asume su responsabilidad y compensa financieramente a Ucrania por los daños de la invasión.