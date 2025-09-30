LA NACION

Rusia prohíbe algunas exportaciones de diésel hasta finales de año y amplía restricción a gasolina

Rusia prohíbe algunas exportaciones de diésel hasta finales de año y amplía restricción a gasolinaLIBKOS - AP

MOSCÚ, 30 sep (Reuters) -

Rusia impuso una prohibición parcial de las exportaciones de gasóleo y prorrogó hasta finales de año la veda a las de gasolina, informó el martes el Gobierno.

Rusia se enfrenta a una escasez de combustible tras una serie de ataques ucranianos contra sus refinerías.

Las medidas eran de esperar, ya que el viceprimer ministro Alexander Novak las había advertido con antelación la semana pasada. El Gobierno dijo en un comunicado que "sigue trabajando para mantener la estabilidad en el mercado nacional de combustible".

La prohibición de exportar gasolina se aplica a todos los exportadores.

La prohibición de exportar gasóleo incluye también el combustible marítimo y de otros tipos, y se aplica a los revendedores, pero no a los productores directos de esos combustibles.

Sin embargo, los expertos no esperan que las restricciones tengan un impacto significativo en los flujos de combustible hacia el mercado nacional, señalando que Rusia ya tiene un arancel de exportación prohibitivo para los no productores de gasóleo.

Las medidas reflejan el éxito que ha tenido Ucrania al acabar con parte de la capacidad de refinado rusa mediante ataques con drones. Rusia es el tercer productor mundial de petróleo, por detrás de Estados Unidos y Arabia Saudí. (Reporte de Reuters; Redacción de Mark Trevelyan; edición en español de Javier López de Lérida)

