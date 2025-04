Rusia prohíbe la fundación elton john contra el sida

Por Andrew Osborn

MOSCÚ, 3 abr (Reuters) - El Fiscal General de Rusia prohibió el jueves las actividades de la Fundación Elton John contra el SIDA, acusándola de adoptar una postura negativa hacia países que, como Rusia, protegen los "valores espirituales y morales tradicionales". La fiscalía dijo que su prohibición se aplicaba específicamente a dos organizaciones no gubernamentales, una registrada en Estados Unidos y otra en Reino Unido, ambas denominadas "Fundación Elton John contra el SIDA". Ambas están designadas oficialmente como "organizaciones indeseables". La fundación fue creada por el cantante y compositor británico gay, que en el pasado ha dado conciertos con entradas agotadas en Rusia y se ha manifestado en contra de lo que ha calificado de discriminación inaceptable contra los homosexuales por parte de las autoridades rusas. El presidente Vladimir Putin ha rechazado tales afirmaciones. Ha presentado a Rusia como un bastión de "valores tradicionales" enzarzado en una lucha existencial con un Occidente decadente. La Fundación Elton John contra el SIDA no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. "Cuando un músico toca junto a los partidarios de la democracia, se obtiene propaganda. Y si Elton John está al piano, no se trata sólo de propaganda antirrusa", dijo la fiscalía en un comunicado en su canal oficial de Telegram. "Las ONG (organizaciones no gubernamentales) participan activamente en una campaña de información orquestada por el 'Occidente colectivo' para desacreditar los valores tradicionales y escalar las tensiones sociales", añadió.

En otro comunicado publicado en su sitio web, la fiscalía se quejaba de que la fundación promoviera "las relaciones sexuales no tradicionales, los modelos de familia occidentales y la reasignación de género". Sin citar ejemplos, el comunicado también acusaba a la fundación de participar en lo que denominaba una campaña occidental para "denigrar a Rusia" por su guerra en Ucrania, algo que el fiscal calificó de "operación militar especial". Putin ha animado a las mujeres a tener al menos tres hijos para luchar contra el descenso de la natalidad y una ley de 2022 amplió la prohibición de la "propaganda LGBT" para prohibir eficazmente cualquier expresión pública relativa a la homosexualidad.

En noviembre, la Cámara Baja del Parlamento ruso votó por unanimidad prohibir lo que las autoridades calificaron de propaganda perniciosa en favor de un modo de vida sin hijos. En una declaración de intenciones publicada en su sitio web, la Fundación Elton John contra el SIDA afirmó que había recaudado más de 600 millones de dólares estadounidenses para apoyar más de 3.100 proyectos en 95 países de todo el mundo con el fin de aumentar el acceso a la atención sanitaria, hacer frente al estigma LGBTQ+ y acabar con el sida. (Información de Andrew Osborn; edición de Gareth Jones; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)