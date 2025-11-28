Rusia prohíbe la organización Human Rights Watch en su territorio

Rusia añadió el viernes a Human Rights Watch a su lista de organizaciones "indeseables", prohibiendo de facto que el grupo de presión con sede en Nueva York opere en su territorio.

Rusia no dio una razón para la decisión, y Human Rights Watch, que se vio obligada a cerrar sus oficinas en el país en 2022, no hizo comentarios de inmediato.

Desde que Rusia lanzó su ofensiva contra Ucrania en febrero de 2022, el Ministerio de Justicia del país prohibió a decenas de grupos críticos respecto a la política del Kremlin o la conducta de Moscú en la guerra.

Human Rights Watch, que investiga y publica informes sobre abusos perpetrados por militares y gobiernos en todo el mundo, condenó repetidamente la guerra y acusa al ejército ruso de llevar a cabo una "letanía de violaciones", acusación que Moscú niega.

Entre otras organizaciones etiquetadas como "indeseables" en Rusia se encuentran el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Greenpeace, Transparencia Internacional y la Fundación Elton John contra el SIDA.

La calificación hace que cualquier persona que colabore con el grupo o les done dinero pueda ser procesada en Rusia.

bur/rlp/mab/eg