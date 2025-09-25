LA NACION

Rusia prohibirá parcialmente las exportaciones de diésel, prorrogará veda a las de gasolina: Interfax

Moscú, 25 sep (Reuters) - Rusia introducirá una prohibición parcial a las exportaciones de diésel hasta fines de año y ampliará las actuales restricciones a los envíos de gasolina, informó el jueves el viceprimer ministro Alexander Novak.

Varias regiones rusas sufren escasez de ciertos tipos de combustible después de que Ucrania intensificó los ataques con drones contra numerosas refinerías.

Novak dijo que había un pequeño déficit de productos petroleros, pero que se estaban utilizando las reservas para cubrirlo.

La prohibición a la exportación de diésel se aplica a los revendedores, pero no a los productores.

La prohibición a la gasolina afecta tanto a los productores como a los revendedores, pero no a los acuerdos intergubernamentales entre Rusia y otros países, como Mongolia.

"Pronto ampliaremos la prohibición de exportar gasolina hasta finales de año, y también se introducirá una prohibición de exportar diésel para los no productores hasta finales de año", dijo Novak, según Interfax.

"Esto nos permitirá seguir abasteciendo el mercado de productos petroleros", añadió. (Reporte de Reuters; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

