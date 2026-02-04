Rusia promete actuar con responsabilidad ante vencimiento de acuerdo de desarme nuclear

Rusia afirmó el miércoles que actuaría de forma "considerada y responsable" con respecto a su programa nuclear, la víspera de que expire el tratado de desarme nuclear Nuevo START con Estados Unidos, que desea incluir ahora a China.

Nuevo START, el último acuerdo de control de armas entre Washington y Moscú firmado en 2010 expirará el jueves. Limitaba cada país a 800 lanzaderas de misiles y bombarderos y 1.550 ojivas estratégicas desplegadas, con un mecanismo de verificación.

Su expiración marcaría la transición a un orden nuclear menos regulado, a pesar de que las inspecciones se suspendieron en 2023 debido a la ofensiva rusa a gran escala lanzada en Ucrania en febrero de 2022.

Durante una conversación el miércoles con su homólogo chino, Xi Jinping, el presidente ruso, Vladimir Putin, "enfatizó que, en esta situación, actuaremos con prudencia y responsabilidad", informó el asesor diplomático del presidente ruso, Yuri Ushakov.

"Seguimos abiertos a encontrar vías de negociación y garantizar la estabilidad estratégica", aseguró Ushakov, aunque sugirió la posibilidad de conversaciones de última hora.

Desde Washington el secretario de Estado Marco Rubio insistió en la posición del presidente Donald Trump, según la cual cualquier acuerdo nuclear con Rusia debería incluir a China.

"El presidente [Trump] ha sido claro en el pasado en que, para lograr un verdadero control de armas en el siglo XXI, es imposible hacer cualquier cosa que no incluya a China, debido a su vasto y rápidamente creciente arsenal", dijo Rubio.