Rusia propone abrir corredores humanitarios para dar acceso a la prensa a posiciones ucranianas asediadas

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha propuesto este jueves establecer una serie de corredores humanitarios para dar acceso a la prensa extranjera a las posiciones ucranianas asediadas en Mirnogrado, Pokrovsk y Kupiansk, después de que en la víspera Kiev negara que sus tropas habían sido cercadas.

El Ministerio de Defensa ha contado que el presidente Putin ha dado orden de "garantizar el paso sin obstáculos de los periodistas extranjeros, incluidos los ucranianos", cuando se dirijan hacia las zonas donde se encuentran bloqueadas las tropas ucranianas en las citadas localidades.

Así, ha remarcado que el mando ruso puede conceder una tregua de unas cinco o seis horas en estas zonas para que se permita la libre circulación de los medios de comunicación "siempre que se cumplan las garantías de seguridad tanto para los periodistas como para el personal militar ruso".

La idea ha sido desechada por las autoridades de Kiev, que han advertido del riesgo de confiar en la palabra del presidente ruso.

"Francamente, no recomiendo a ningún periodista que confíe en ninguna de las propuestas de Putin", ha dicho el portavoz de Asuntos Exteriores, Heorhi Tiji.

"El único objetivo de Putin es prolongar la guerra. Y jamás ha cumplido ninguna de sus promesas de alto el fuego. No le ayuden a justificar sus crímenes mediante provocaciones rusas contra periodistas", ha instado el portavoz, que no ha dejado pasar la ocasión para avisar a aquellos que pretendan aceptar la propuesta.

"Recuerdo a todos los medios de comunicación que cualquier visita a territorio ocupado por Rusia sin el permiso de Ucrania constituye una violación de nuestra legislación y del Derecho Internacional. Tendrá consecuencias legales y de reputación. Estamos vigilando atentamente", ha advertido.

En la víspera, las autoridades rusas afirmaron haber cercado las posiciones ucranianas en las ciudades de Kupiansk, en la provincia de Járkov, y de Pokrovsk, en Donetsk, donde también se encuentra Mirnogrado. Unas declaraciones que fueron desmentidas por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania.