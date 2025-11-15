Rusia propone una alternativa al plan de paz para Gaza de EEUU en busca de "una estabilidad más duradera"

MADRID, 15 Nov. 2025 (Europa Press) -

La misión permanente de Rusia ante la ONU ha propuesto este viernes una alternativa al plan de paz para el conflicto en Oriente Próximo que, si bien no contradice al ideado por Estados Unidos, incorpora matices para que este "se ajuste plenamente a las decisiones del Consejo de Seguridad, adoptadas con anterioridad y desde hace tiempo".

"La Federación Rusa se sintió obligada a proponer un proyecto de resolución alternativo del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el logro de una paz sostenible en la Franja de Gaza", reza una nota de la misión rusa en la que "se reconoce los incansables esfuerzos de los mediadores" --EEUU, Qatar, Egipto y Turquía-- en la consecución del alto el fuego y la liberación de rehenes y se "acoge con beneplácito las disposiciones pertinentes del Plan Integral del Presidente Trump que propiciaron", entre otros, los citados logros.

El objetivo central del proyecto ruso contempla que el Consejo de Seguridad habrá de desarrollar unos criterios claros para el posible envío de una fuerza de mantenimiento de la paz, así como para la creación de una administración en el territorio.

A este fin, se solicita al Secretario General la elaboración --y posterior remisión al Consejo de Seguridad-- de un informe con distintas opciones para aplicar las "disposiciones pertinentes" del plan impulsado por el presidente Donald Trump.

La intención de estas modificaciones es en última instancia la instauración de una paz duradera y en consonancia con el Derecho Internacional, que "preserve el marco jurídico internacional del proceso de paz en Oriente Próximo, desarrollado a lo largo de décadas sobre la base de la solución de dos Estados".

"Solo un enfoque verdaderamente equitativo e inclusivo para resolver la situación en el Territorio Palestino Ocupado puede garantizar un cese duradero de las hostilidades y sentar las bases para una estabilidad duradera en la región. Esperamos que el Consejo de Seguridad pueda llegar a un acuerdo sobre este asunto", concluye la nota.

Esta propuesta se ha dado a conocer al hilo de los recientes discusiones sobre la aplicación del llamado Plan Integral para el Fin del Conflicto de Gaza, anunciado el pasado 29 de septiembre, que ha sido el tema a debatir en las reuniones de alto nivel de esta semana y ahora mismo está siendo objeto de debate en el seno de Consejo de Seguridad de la ONU.

En este contexto, Estados Unidos y sus aliados árabes y musulmanes han defendido este mismo viernes en una declaración dirigida al Consejo de Seguridad de la ONU el plan trazado por la Casa Blanca para llevar la paz a la Franja de Gaza como la mejor opción a futuro hacia la "autodeterminación" de la población palestina.