Rusia propone una medalla por recuperar cadáveres en zonas de guerra

9 dic (Reuters) -

El Ministerio de Defensa de Rusia ha propuesto una medalla a los militares y civiles que ayuden a recuperar cadáveres de las zonas de combate, un oficial de que Rusia tiene dificultades para dar cuenta de los desaparecidos casi cuatro años después de la guerra con Ucrania.

El borrador del documento, publicado el lunes en una base de datos oficial de propuestas de reglamentos, sugiere conceder la medalla por "la evacuación de militares muertos y otras personas en condiciones de combate con riesgo de muerte".

También incluye una propuesta para conceder la medalla por la aplicación de tecnologías innovadoras que ayuden a evacuar cadáveres del frente y a identificar a los muertos.

Rusia, al igual que Ucrania, clasifica sus bajas en combate como secreto de Estado.

Más de 1.000.000 de soldados rusos han muerto o resultado heridos desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022, según estimaciones de la inteligencia militar británica publicadas a principios de este año. (Información de Maria Tsvetkova en Nueva York; edición de Jamie Freed; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)