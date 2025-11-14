Rusia provoca incendios y heridos en Kiev en ataques que siguen en marcha

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia lanzó un ataque masivo combinado sobre Kiev en la madrugada del viernes que provocó incendios y esparció escombros en muchos distritos de la capital ucraniana, indicó el alcalde Vitali Klitschko. Al menos 11 personas resultaron heridas mientras los equipos de emergencia respondían a múltiples incidentes, agregó en un comunicado.

Cinco personas fueron hospitalizadas, incluido un hombre en estado crítico y una mujer embarazada, luego de una serie de potentes explosiones en la ciudad y de que se activaran las defensas antiaéreas.

El ataque a Kiev continuaba, dijeron las autoridades, que instaron a los residentes a permanecer en los refugios hasta que se levante la alerta por ataque aéreo. Funcionarios municipales advirtieron que es posible que haya cortes de electricidad y agua.

En el distrito de Darnytskyi, cayeron escombros en el patio de un edificio residencial y en un recinto educativo. Un coche se incendió tras ser alcanzado por fragmentos que caían.

En Dniprovskyi, otro distrito de la capital, los escombros dañaron tres edificios de apartamentos y una vivienda privada y se registró un incendio en un área abierta.

En el distrito de Podilskyi, cinco edificios residenciales y una estructura no residencial sufrieron daños, mientras que en el de Shevchenkivskyi, los restos caídos provocaron un incendio en una zona abierta cerca de una instalación médica y dentro de un edificio no residencial.

En el distrito de Holosiivskyi, los escombros provocaron un incendio en una instalación médica y dañaron otro edificio no residencial. En Desnianskyi hubo incendios en dos inmuebles residenciales y en Solomianskyi se desató un fuego en el techo de un edificio de apartamentos.

En el distrito de Sviatoshynskyi, los escombros causaron un incendio en una vivienda privada.

En la región de Kiev, los ataques rusos dañaron infraestructura crucial y viviendas privadas e hirieron al menos a un civil, informó el jefe regional, Mykola Kalashnyk. Un hombre de 55 años en la ciudad de Bila Tserkva sufrió quemaduras y fue hospitalizado, señaló. Casas privadas en los suburbios de la capital también sufrieron incendios.

El ataque se produjo luego de que las autoridades de la Unión Europea advirtieron esta semana que Ucrania debe seguir luchando contra la corrupción tras un importante escándalo de sobornos que ha puesto bajo escrutinio a altos funcionarios del sector de la energía nuclear. Pero también ofrecieron garantías de que la ayuda seguirá llegando mientras Kiev se esfuerza por contener la invasión rusa.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.