Rusia prueba el nuevo misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik

Por Guy Faulconbridge y Lidia Kelly

MOSCÚ, 26 oct (Reuters) -

Rusia probó con éxito su misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik, un arma con capacidad nuclear que, según Moscú, puede perforar cualquier escudo de defensa, y avanzará hacia el despliegue del arma, dijo el domingo el presidente Vladimir Putin.

La prueba, junto con un simulacro nuclear realizado la semana pasada, envía el mensaje de que Rusia, en palabras de Putin, nunca cederá a la presión de Occidente por la guerra en Ucrania, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adopta una postura más dura contra Rusia para forzar un alto el fuego.

El general de más alto rango de Rusia, Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, dijo a Putin que el misil recorrió 14.000 kilómetros y estuvo en el aire unas 15 horas cuando fue probado el 21 de octubre.

Rusia afirma que el 9M730 Burevestnik (Storm Petrel) -denominado SSC-X-9 Skyfall por la OTAN- es "invencible" para las defensas antimisiles actuales y futuras, con un alcance casi ilimitado y una trayectoria de vuelo impredecible.

"Es un arma única que nadie más tiene en el mundo", dijo Putin, vestido con uniforme de camuflaje en una reunión con generales que supervisan la guerra en Ucrania, en declaraciones publicadas por el Kremlin el domingo.

Desde que anunció por primera vez el 9M730 Burevestnik en 2018, Putin ha presentado el arma como una respuesta a los movimientos de Estados Unidos para construir un escudo antimisiles después de que Washington se retiró unilateralmente en 2001 del Tratado de Misiles Antibalísticos de 1972, y para ampliar la alianza militar de la OTAN.

Putin declaró el domingo que los especialistas rusos le habían dicho en una ocasión que era poco probable que el arma llegara a ser posible, pero que ahora, dijo, habían concluido sus "pruebas cruciales".

El momento de la prueba del misil -y su anuncio por Putin en traje militar en una reunión en un punto de mando con generales a cargo de la guerra de Ucrania- envía una señal a Occidente y a Trump en particular.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el misil. (Reporte de Guy Faulconbridge y Lidia Kelly; contribución de Trevor Hunnicutt; Redacción de Guy Faulconbridge, edición en español de Javier López de Lérida)