Rusia publica video de dron derribado en supuesto ataque contra casa de Putin

El Ministerio de Defensa ruso publicó este miércoles un video de un dron derribado durante el supuesto ataque ucraniano de esta semana contra una residencia del presidente Vladimir Putin, que Kiev tilda de "mentira"

Las autoridades rusas aseguran que fue un ataque "terrorista" y "personal" contra el mandatario y advirtieron que van a endurecer su postura en las negociaciones para poner fin a la guerra

Dirigentes ucranianos lo denunciaron como una acusación "inventada" para entorpecer los esfuerzos de paz y reclamaron a Moscú presentar pruebas del ataque

En el video publicado por Moscú, se ve un dron dañado encima de la nieve en una zona boscosa. El ministerio asegura que el ataque fue "dirigido, cuidadosamente planificado y realizado en fases"

Esta cartera afirmó que el ataque empezó a las 19:00 locales del 28 de diciembre con un lanzamiento "masivo" de drones contra una residencia de Putin en la región de Nóvgorod (noroeste), situada entre Moscú y San Petersburgo

Las autoridades rusas no precisaron si el presidente se encontraba allí en ese momento, pero apuntaron que la casa no sufrió daños

El ministerio también publicó el video de un supuesto testigo del ataque, un habitante de una aldea cercana a esa residencia

La denuncia de Moscú tuvo lugar poco después de un encuentro el domingo en Florida entre los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, Donald Trump y Volodimir Zelenski

Después de la reunión, Trump aseguró que estaban "más cerca que nunca" de un acuerdo para terminar el conflicto iniciado con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022

Zelenski afirmó que la acusación rusa era una "mentira" destinada a "socavar" estos esfuerzos diplomáticos

En la misma línea, la jefa diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, acusó a Moscú de lanzar "acusaciones infundadas" que son una "distracción deliberada" para el diálogo de paz

"Moscú quiere descarrilar los progresos reales hacia la paz de Ucrania y sus socios occidentales", afirmó en X