Rusia: Putin a soldados, "creo en ustedes y en nuestra victoria"

El tradicional discurso de Putin se emitió por primera vez en la península de Kamchatka, en el extremo oriental del país, la primera región rusa en entrar en 2026.

El líder del Kremlin instó a los rusos a "apoyar a nuestros héroes" que luchan en Ucrania y se dirigió a los soldados: "creemos en ustedes y en nuestra victoria". Les deseó un feliz Año Nuevo a los combatientes y comandantes en Ucrania. "Millones de personas en toda Rusia, créanme, piensan en ustedes".

Putin subrayó que, más allá de los militares, "cada uno de nosotros tiene su propio destino personal, especial y único, pero es inseparable del destino de nuestra patria". La fuerza de la unidad del pueblo ruso "determina la soberanía y la seguridad de la patria, su desarrollo y su futuro", destacó.

El conflicto en Ucrania ha tenido un enorme coste humano, con muertes militares en ambos bandos que se estiman en decenas, o incluso cientos, de miles.

El 31 de diciembre se cumple el 26.º aniversario de la llegada de Putin al poder. Asumió la presidencia de Rusia en la Nochevieja de 1999, tras la dimisión de Boris Yeltsin.

El discurso televisado de fin de año, que continúa una tradición iniciada por el líder soviético Leonid Brézhnev, es un clásico festivo en Rusia y se ve en millones de hogares. Se emite en la televisión estatal justo antes de la medianoche en cada una de las 11 zonas horarias de Rusia. (ANSA).