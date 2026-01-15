Rusia: Putin critica a países europeos, relaciones "dejan mucho que desear"

Asimismo, se unió al mandatario estadounidense, Donald Trump, al acusar al presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, de ser el verdadero obstáculo para una paz negociada.

Y también aprovechó la ocasión para criticar, sin nombrarlo, al jefe de la Casa Blanca, al denunciar las "acciones unilaterales y muy peligrosas" de quienes parecen estar abandonando la diplomacia en las relaciones internacionales en favor de la "fuerza".

El mensaje a los europeos se transmitió durante la solemne ceremonia celebrada en la Sala Alexander del Kremlin para la entrega de credenciales a 34 nuevos embajadores.

Entre ellos se encontraba Stefano Beltrame, representante de Italia, junto con varios otros colegas europeos.

"Nuestras relaciones con cada uno de los países europeos aquí representados —Francia, República Checa, Portugal, Noruega, Suecia, Austria, Suiza e Italia— tienen profundas raíces históricas y están repletas de ejemplos de cooperación mutuamente beneficiosa", declaró Putin.

Pero hoy, añadió, "el diálogo y los contactos, sin culpa nuestra, se redujeron al mínimo" y "la interacción en asuntos internacionales y regionales clave se ha congelado".

Rusia, concluyó el jefe del Kremlin, "sigue comprometida" con la mejora de las relaciones con estos países y "está dispuesta a restablecer el nivel de relaciones que necesitamos".

Las relaciones ruso-europeas "dejan mucho que desear porque dijimos que Rusia invadió Ucrania y defendimos a Ucrania, pero no estamos en guerra con Rusia, nunca lo hemos estado, no estamos en guerra con el pueblo ruso", respondió, por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani.

"Solo dijimos que el Kremlin se equivocó, que la invasión de Ucrania fue un acto que consideramos absolutamente ilegítimo y cuyo objetivo era pisotear la libertad de los ucranianos, nada más", insistió el canciller.

Mientras, el presidente francés, Emmanuel Macron, hablando ante las tropas, afirmó que los países de Europa Occidental están "al alcance de Rusia", añadió: "Si queremos mantener nuestra credibilidad, los europeos, y en particular los franceses, debemos equiparnos con estas nuevas armas que cambiarán la situación a corto plazo", sostuvo.

En cuanto a la búsqueda de una solución al conflicto ucraniano, Trump volvió a sorprender a los europeos, mostrándose más conciliador con Putin y lanzando un nuevo ataque sorpresa contra Zelensky.

Efectivamente, en una entrevista con medios internacionales, Trump afirmó creer que el presidente ruso estaba "listo para llegar a un acuerdo", pero que su homólogo ucraniano estaba "menos preparado" porque "tenía dificultades para alcanzarlo".

Trump añadió, sin embargo, que estaría dispuesto a reunirse con el líder ucraniano la próxima semana, en ocasión del Foro Económico Mundial de Davos, si Zelensky estuviera presente.

Putin aseguró posteriormente a los embajadores que Rusia está convencida de que debe alcanzarse una solución diplomática, y "cuanto antes, mejor".

Sin embargo, reiteró las condiciones bajo las cuales, en opinión de Moscú, se puede lograr esta paz: en el marco de una nueva arquitectura de seguridad global en Europa.

Esta es una postura que el Kremlin nunca cambió, y que se reiteró en el plan original de 28 puntos de Trump para poner fin al conflicto.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, anunció que Rusia reanudará las conversaciones sobre iniciativas de paz con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, cuya visita a Moscú está prevista para las próximas semanas.

Todo eso, sin embargo, no debe dar la impresión de unas relaciones amistosas entre Washington y Moscú.

Putin pareció referirse a las iniciativas o declaraciones de Trump sobre Venezuela, Irán y Groenlandia al denunciar "el monólogo de quienes, por el derecho a la fuerza, consideran aceptable imponer su voluntad a otros".

En ese sentido, aseguró que Rusia seguirá "brindando asistencia a nuestros amigos cubanos" y se solidarizó "con su determinación de defender su soberanía e independencia con todas sus fuerzas".

Esto ocurrió después de que el presidente estadounidense afirmara que el régimen de La Habana "probablemente" caería al dejar de recibir ayuda de Venezuela. (ANSA).