Rusia: Putin guarda silencio, evalúa medidas sobre Venezuela, Irán y Ucrania

Aunque algunos en el Kremlin no ocultan su satisfacción por las crecientes tensiones entre Europa y Estados Unidos, con el curso de los acontecimientos en Venezuela aún incierto y un régimen de Maduro actualmente en el poder sin Maduro, Rusia ha condenado el secuestro del presidente en Caracas, pero también ha optado por evitar una confrontación frontal con Donald Trump, en quien sigue depositando sus esperanzas de una solución ucraniana favorable a sus intereses.

Por eso, el ministerio de Asuntos Exteriores pidió una "desescalada de la situación actual y la resolución de cualquier problema mediante un diálogo constructivo".

Esta misma postura se mantuvo en las últimas horas respecto a la incautación por parte de Estados Unidos del petrolero ruso Marinera, acusado de violar el bloqueo petrolero impuesto a Venezuela. Moscú no ha amenazado con represalias, pero ha denunciado una violación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Navegación y ha solicitado a Washington que trate a los tripulantes rusos de manera "humana y digna" y garantice su "pronto regreso a su patria".

El presidente Vladimir Putin mantiene un perfil bajo, participando oficialmente en los ritos navideños ortodoxos. En la noche del martes al miércoles, asistió a una misa con miembros de las fuerzas armadas y sus familias, a quienes les dijo que los soldados rusos están "encargados por el Señor" de "defender la Patria, salvar a la nación y a su pueblo".

Mientras tanto, su asesor de inversiones extranjeras y negociador estadounidense, Kirill Dmitriev, ha lanzado una provocación a la UE sobre la brecha abierta por las amenazas de Trump a Groenlandia. El destino de la inmensa isla está "decidido", afirmó Dmitriev, y los europeos no tendrán más remedio que actuar como "vasallos".

Rusia también se muestra cautelosa ante los acontecimientos en Irán, tras meses de intentos de Putin de mediar entre Israel y la República Islámica, con frecuentes llamadas telefónicas al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

"Seguimos desarrollando relaciones positivas y constructivas con Teherán, contribuyendo además a aliviar las tensiones en esta conflictiva región", declaró Dmitry Peskov, portavoz del presidente, al comentar sobre la posibilidad de nuevos ataques israelíes o estadounidenses contra Irán. Moscú, en última instancia, espera a ver si los compromisos estadounidenses y europeos con las garantías de seguridad para Ucrania, discutidos en la cumbre de París, van más allá de simples declaraciones de intenciones, como la firmada por el presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, respecto al despliegue de una fuerza multinacional tras un alto el fuego.

Moscú no ha cambiado su postura respecto a tal decisión, advirtiendo que las fuerzas europeas en Ucrania serían "objetivos militares legítimos" para sus tropas.

El propio Zelensky declaró hoy que no ha recibido una "respuesta clara e inequívoca" de sus aliados europeos sobre su disposición a tomar represalias decisivas contra Rusia en caso de futuros ataques contra Kiev. Los líderes europeos, según el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, muestran una "falta de confianza en lo que hacen", y esto "ya los está condenando". (ANSA).