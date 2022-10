Rusia quiere "compromisos" por parte de Ucrania sobre desmilitarización de corredor cerealero (ejército)

El ejército ruso dijo el lunes querer "compromisos" de Ucrania de no utilizar el corredor destinado a las exportaciones de cereales con fines militares, después de un ataque a su flota en Crimea y la suspensión del acuerdo para su transporte.

"No se puede garantizar la seguridad de ningún objeto en esta zona mientras Ucrania no contraiga compromisos adicionales de no utilizar esta vía con fines militares", dijo el ministerio de Defensa ruso en Telegram.

Bur/mab/me

AFP