Rusia quita hierro a que Trump tilde a Moscú de "tigre de papel" y dice valorar sus esfuerzos sobre Ucrania

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Kremlin ha quitado hierro al comentario realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describiendo a Rusia como "un tigre de papel" y ha recalcado que Moscú "valora mucho" la posición del inquilino de la Casa Blanca en los esfuerzos para intentar mediar un alto el fuego y un acuerdo de paz en Ucrania.

"Rusia no es en absoluto un tigre. Después de todo, Rusia es asociado con un oso y no existen los 'osos de papel'. Rusia es un oso real", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha subrayado que el presidente ruso, Vladimir Putin, "sigue valorando mucho la disposición de Trump a ayudar y trabajar juntos para encontrar soluciones".

"Putin ha descrito nuestro oso en repetidas ocasiones y con distintos grados de emoción. Pueden recordarlo todos. No hay nada de papel aquí. Rusia mantiene su resiliencia, Rusia mantiene la estabilidad macroeconómica", ha argumentado, rechazando así las dudas sobre una posible debilidad rusa tras más de tres años de conflicto en Ucrania a raíz de la invasión desatada en febrero de 2022.

Así, ha sostenido en declaraciones a la emisora rusa RBC que Putin sigue abierto a reunirse con su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, si bien ha insistido en que si no hay unos preparativos previos, "se trataría de un esfuerzo de relaciones públicas destinado al fracaso".

"Putin ha dejado clara su posutra. Ha dicho que está preparado para una reunión", ha reiterado.

"Putin ha aclarado sin embargo que tendría sentido reunirse después de que las partes hayan hecho sus deberes, después de que se hayan realizado preparativos a nivel de expertos", ha sostenido, antes de mostrar su sorpresa por el hecho de que Zelenski no quiera desplazarse a Moscú para este encuentro, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

"Estamos hablando de ubicaciones: Moscú, Kazajistán, Ginebra. Eso es secundario. Putin dice: '¿Quieren reunirse? Nos reunimos mañana'. Entonces Kiev empieza a prevaricar. Putin dice a través del jefe del equipo negociador que nombró, (Vladimir) Medinski: 'Negociemos, creemos tres grupos de trabajo'. Todo el mundo se ha olvidado de eso", ha esgrimido.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "Kiev no ha respondido para nada a todo eso".

"Está en el aire. Los grupos de trabajo no han sido creados y, de hecho, no se ha recibido respuesta. Kiev no ha expresado deseo alguno (de hacerlo)", ha criticado, por lo que ha reseñado que "la situación es aún la misma" en lo relativo a la posibilidad de un proceso de negociaciones.

Las palabras de Peskov han llegado después de que Trump asegurara el martes que Ucrania "está en condiciones" de ganar la guerra contra Rusia con el apoyo de Europa, además de recuperar el territorio ocupado por Moscú durante el conflicto, en un giro a nivel discursivo respecto al mantenido desde su regreso a la Casa Blanca en enero.

“Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana”, sostuvo. De esta forma, apuntó a los “problemas económicos” de Rusia y aseguró que queda poco para que la población rusa se dé cuenta “de la verdadera naturaleza de esta guerra”.

“Ucrania podría recuperar su país en su forma original y, quién sabe, quizás ir incluso más allá”, aseveró, al tiempo que arguyó que Moscú parece “un tigre de papel”.

“En cualquier caso, les deseo lo mejor a ambos países. Seguiremos suministrando armas a la OTAN para que esta haga lo que quiera con ellas”, zanjó.

Poco antes, se había mostrado favorable a que los países de la OTAN derriben aviones rusos si ingresan en su espacio aéreo, tras las recientes incursiones registradas en Polonia, Rumanía y Estonia.

“Sí, sí lo creo”, afirmó ante los periodistas durante un encuentro con Zelenski en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. El mandatario ucraniano ha valorado de forma “muy positiva” las palabras de Trump, que ha descrito como “un gran cambio”.