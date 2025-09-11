Rusia reabre el aeropuerto de Krasnodar, cerrado desde la ofensiva de 2022 en Ucrania

Rusia anunció el jueves la reapertura al tráfico aéreo del aeropuerto de Krasnodar, una gran ciudad del sur del país, que estaba cerrado por razones de seguridad desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania en 2022.

"El aeropuerto de Krasnodar está abierto a los vuelos desde el 11 de septiembre a las 09h00 hora de Moscú", indicó en Telegram el Ministerio ruso de Transportes.

El aeropuerto estaba cerrado desde febrero de 2022, cuando comenzó la ofensiva.

"La apertura del aeropuerto de Krasnodar permitirá no solo ampliar las posibilidades de los habitantes y de las empresas de la región, sino también hacer más accesibles las vacaciones en los balnearios del mar de Azov y del mar Negro", indicó el ministerio.

Se trata del tercer aeropuerto del sur de Rusia en reabrir de los 11 que fueron cerrados en 2022 ante el riesgo de ataques ucranianos.

