Rusia reafirma que las sanciones carecen de efecto: "No cambiarán el curso de los acontecimientos en Ucrania"

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades rusas han asegurado este lunes que las sanciones impuestas por la comunidad internacional contra el país carecen de efecto real y han asegurado que estas "no cambiarán el curso de los acontecimientos en Ucrania", donde las tropas rusas siguen combatiendo en el marco de la invasión que comenzó hace ya más de tres años.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha indicado que este tipo de medidas "no han tenido efecto alguno en el país" y ha afirmado que, en general, así se mantendrá. Con estas palabras ha hecho referencia a la posibilidad de que Estados Unidos y la Unión Europea vuelvan a imponer sanciones contra Moscú próximamente.

"Ninguna sanción va a forzar a Rusia a cambiar su postura, que es consistente y que ha sido reiterada por el presidente (Vladimir Putin)", ha aseverado Peskov en declaraciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.

Putin sigue defendiendo que la economía rusa ha crecido de forma más rápida que la de los países que conforman el G7, en un claro desafío a las predicciones de los países occidentales, que esperaban una grave crisis económica.

El domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo estar dispuesto a pasar a la segunda fase de sanciones en un intento por lograr que Putin ceda en la mesa de negociaciones para poner fin a la guerra.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha confirmado que Estados Unidos está abierto a aplicar nuevas sanciones dirigidas en particular a países que compren petróleo ruso.

"Ahora estamos en una carrera entre lo que puede resistir el Ejército ucraniano y lo que puede resistir la economía rusa", ha explicado, al tiempo que ha hecho hincapié en que si Estados Unidos interviene e impone más sanciones y aranceles, "la economía rusa se hundirá por completo".