Rusia realiza ejercicios militares con fuego real en regiones cercanas a ucrania -ifax

MOSCÚ, 11 ene (Reuters) - Tres mil soldados rusos iniciaron el martes ejercicios con fuego real utilizando equipo militar que incluye tanques en el oeste de Rusia, incluidas zonas cercanas a Ucrania, según informó la agencia de noticias Interfax citando fuentes militares. Rusia ha inquietado a las potencias occidentales al aumentar el número de sus tropas cerca de la frontera ucraniana, habiendo exigido a Washington que se comprometa a no dejar que Ucrania entre en la OTAN ni a ampliar la alianza militar hacia el Este, una estipulación que Estados Unidos se niega a aceptar. El anuncio de los ejercicios se produjo un día después de que Rusia y Estados Unidos mantuvieran conversaciones sobre las propuestas de seguridad de Moscú. El Kremlin dijo el martes que no habían dado motivos para el optimismo sobre un posible avance. Interfax citó al conocido como Distrito Militar Occidental ruso diciendo que los ejercicios tendrían lugar en la región de Smolensk, cerca de la frontera con Bielorrusia, y en las regiones de Voronezh, Belgorod y Bryansk, más cercanas a Ucrania. Se trata de 300 piezas de material militar, incluyendo tanques T-72B3, vehículos de combate de infantería BMP-2 y armas de fuego convencionales. La agencia dijo que los ejercicios comprenderán el disparo de vehículos blindados y armas de fuego, la organización de marchas durante actividades de sabotaje y reconocimiento del enemigo, y el equipamiento de fortificaciones. "Cada unidad completará las maniobras llevando a cabo una batalla de entrenamiento con una fase de fuego real durante la cual (...) los vehículos blindados BMP-2 y los tanques T-72B3 mostrarán sus habilidades de acción conjunta y atacarán objetivos imitando a los vehículos y soldados del adversario a distancias de hasta 1.200 metros", dijo el ejército ruso según Interfax. Washington ha instado a Moscú a dar marcha atrás en su acumulación de unos 100.000 soldados cerca de la frontera con Ucrania, lo que ha provocado la preocupación tanto en Kiev como entre las potencias occidentales por una posible nueva invasión, ocho años después de que Rusia arrebatara la península de Crimea a Ucrania. Moscú ha dicho que no tiene intención de atacar y que tiene todo el derecho a desplazar a sus soldados en su propio territorio y a realizar los ejercicios militares que considere oportunos. (Reportaje de Tom Balmforth; edición de Mark Trevelyan; traducción de Darío Fernández)