Rusia realiza una ofensiva ininterrumpida a lo largo de la línea del frente ucraniano: jefe militar ruso

30 ago (Reuters) - El ejército ruso está llevando a cabo una ofensiva ininterrumpida durante casi toda la línea del frente en Ucrania y tiene la "iniciativa estratégica", dijo el sábado el jefe del Estado Mayor ruso.

"El grupo combinado de tropas continúa una ofensiva ininterrumpida a lo largo de casi toda la línea del frente", dijo el general Valeri Gerasimov a sus adjuntos en un discurso publicado por el Ministerio de Defensa. "En estos momentos, la iniciativa estratégica corresponde por completo al ejército ruso".

Rusia ha intensificado este verano boreal los ataques aéreos sobre pueblos y ciudades de su vecino situados muy por detrás de las líneas del frente y ha proseguido una ofensiva demoledora en gran parte del este, tratando de ganar más territorio en su guerra de 3 años y medio en Ucrania.

Los ataques rusos sobre la capital ucraniana, Kiev, causaron el jueves al menos 23 muertos y 38 heridos, según las autoridades de Ucrania.

Los ataques tuvieron lugar menos de dos semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibiera al mandatario ruso, Vladimir Putin, en una cumbre en Alaska, una reunión que Washington esperaba que impulsara sus esfuerzos para poner fin al conflicto.

Moscú niega haber atacado a civiles. Las autoridades ucranianas afirman que decenas de civiles han muerto en ataques rusos sobre zonas densamente pobladas en los últimos meses, y miles desde el inicio de la guerra.

Gerasimov dijo que Rusia había llevado a cabo 76 ataques selectivos sobre instalaciones militares e industriales ucranianas esta primavera boreal y verano boreal, centrándose en la destrucción de instalaciones donde se fabrican sistemas de misiles de largo alcance y aviones no tripulados.

Según Gerasimov, Moscú controla actualmente el 99,7% de la región oriental ucraniana de Lugansk, el 79% de la región oriental de Donetsk, el 74% de la región de Zaporiyia y el 76% de la región de Jersón.

Desde marzo, Rusia ha capturado más de 3500 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano y se ha hecho con el control de 149 pueblos, afirmó.

Este mes, el ejército ruso ha comenzado a penetrar en la región ucraniana de Dnipró, en el sureste del país, según muestran mapas de libre acceso. Gerasimov dijo que siete pueblos de la región estaban ahora bajo control ruso.

Reuters no pudo verificar la situación en el campo de batalla. (Reporte de Lucy Papachristou; Reporte adicional de Anastasiia Malenko; Editado en Español por Manuel Farías)