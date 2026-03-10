Rusia reanuda exportaciones de cereales a Irán a través del mar Caspio, según fuentes

Por Olga Popova y Gleb Stolyarov

MOSCÚ, 10 mar (Reuters) -

Las empresas rusas han reanudado las exportaciones de cereales a Irán, su tercer mayor comprador, a través del mar Caspio tras una pausa provocada por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra la república islámica, informaron a Reuters cuatro fuentes conocedoras de la situación.

Esta ruta se ha convertido en la más segura para el comercio con Irán tras el cierre del estrecho de Ormuz.

Las exportaciones rusas de cereales con destino a Irán, tanto desde el mar Negro como desde el mar Caspio, se interrumpieron la semana pasada.

Una fuente, que habló bajo condición de anonimato, estimó que la pausa en este último duró unos dos días.

Los datos de LSEG muestran que cinco barcos están siendo cargados con cereales en el puerto de Astracán, con un total de alrededor de 22.600 toneladas métricas. Además, nueve barcos que transportan 28.000 toneladas de cereales están esperando para descargar frente a la costa de Irán.

Los analistas de la empresa de transporte ferroviario de cereales Rusagrotrans afirmaron que Irán importó casi 6 millones de toneladas de cereales de Rusia entre julio y febrero, aproximadamente el doble que el año anterior. También calcularon que los exportadores rusos han enviado 1,9 millones de toneladas de trigo a Irán, de los 2,0 a 2,2 millones de toneladas previstos.

Rusia, el mayor exportador de cereales del mundo, ha mejorado en los últimos años la logística de exportación del mar Caspio, centrándose en los mercados de Irán, los países del Golfo, Irak y Afganistán. Rusia opera tres puertos de exportación de cereales en el Caspio, dos en Astracán y uno en Majachkalá, con una capacidad combinada de al menos 3 millones de toneladas.

(Escrito por Gleb Bryanski, editado en español por Javier Leira)