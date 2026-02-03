Rusia reanuda los ataques contra la capital ucraniana en medio del frío extremo

Rusia reanudó la madrugada del martes sus ataques contra Kiev en medio del frío extremo, informaron las autoridades, tras una pausa de varios días en los bombardeos sobre la capital ucraniana conseguida por Donald Trump.

El presidente estadounidense había dicho el jueves que su par ruso, Vladímir Putin, acordó detener los ataques contra Kiev y "varias ciudades" más durante la ola invernal.

El Kremlin afirmó que la tregua duraría hasta el 1 de febrero, pero no la relacionó con las bajas temperaturas.

Rusia bombardeó Kiev "en medio del frío glacial con otro ataque masivo" durante la noche, denunció el martes en la plataforma de mensajería Telegram Timur Tkachenko, jefe de la administración militar de la ciudad.

Instó a los residentes de la capital a permanecer en los refugios y, en una publicación posterior, afirmó que dos personas habían resultado heridas.

En la ciudad oriental de Járkov, otras dos personas resultaron lesionadas por los bombardeos rusos, según el jefe militar regional, Oleg Sinegubov.

El ataque, que duró varias horas, tuvo como objetivo la infraestructura energética y pretendía "causar la máxima destrucción (...) y dejar a la ciudad sin calefacción durante las fuertes heladas", escribió Sinegubov en Telegram.

Las autoridades tuvieron que cortar la calefacción a más de 800 hogares para evitar que se congelara la red general, dijo, e instó a la gente a acudir a los "puntos de invulnerabilidad" abiertos las 24 horas del día en toda la ciudad si necesitaban calentarse.

Las temperaturas nocturnas bajaron hasta los 17 grados bajo cero en Kiev y llegaron a los -23 en Járkov.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia cumplirá cuatro años el 24 de febrero.

Una segunda ronda de conversaciones entre funcionarios rusos, ucranianos y estadounidenses está prevista que comience el miércoles en Abu Dabi.