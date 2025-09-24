Rusia rebaja sus perspectivas de producción y exportación de gas

Por Darya Korsunskaya

MOSCÚ, 24 sep (Reuters) - Rusia rebajó sus previsiones de exportación y producción de gas, al tiempo que aumentó las de exportación de petróleo para 2025, ya que las consecuencias del conflicto con Ucrania y las tensas relaciones con Occidente siguen pesando sobre el sector energético.

Aunque la economía rusa ha resistido a pesar de las sanciones, han aparecido signos crecientes de tensión en varios sectores.

La empresa estatal Gazprom incurrió en pérdidas de casi US$7000 millones en 2023, su primera pérdida anual desde 1999, debido a la ruptura de lazos con la Unión Europea, anteriormente su principal fuente de ingresos por exportación de gas.

El gas ruso representa ahora solo el 18% de las importaciones europeas, frente al 45% en 2021, mientras que las importaciones de petróleo del bloque procedentes de Rusia han caído al 3% desde alrededor del 30% en ese tiempo. La Unión Europea tiene previsto eliminar totalmente la energía rusa para 2027.

Según proyecciones recientes recopiladas por el Ministerio de Economía, el gobierno ruso espera ahora que las exportaciones de gas por gasoducto fuera de la antigua Unión Soviética disminuyan este año un 10,7% respecto a 2024 a 72.000 millones de metros cúbicos, invirtiendo las expectativas de aumento.

También se han reducido las perspectivas de exportación de gas natural licuado transportado por mar, mientras Rusia lucha por vender el gas natural licuado de Arctic LNG 2, sometido a sanciones de Estados Unidos, que comenzaron a procesarse a finales de 2023.

Arctic LNG 2 ha iniciado los envíos de gas a China.

Las exportaciones de GNL de Rusia aumentarán un 3% este año, hasta 35,7 millones de toneladas métricas, una cifra inferior a la prevista anteriormente.

El documento también muestra que las expectativas de exportaciones de petróleo y gas en términos monetarios aumentaron para este año a US$206.100 millones, frente a los US$200.300 millones estimados previamente, mientras que se revisaron a la baja para 2026, a US$215.200 millones, desde 220.400 millones.

Las exportaciones de petróleo para este año se sitúan ahora en 240,1 millones de toneladas, frente a los 229,7 millones de la previsión anterior.

Las previsiones se habían elaborado antes de que la oleada de ataques ucranianos con drones a las infraestructuras energéticas rusas, incluido el importante puerto petrolero de Primorsk, en el mar Báltico, pusiera en aprietos la producción de petróleo de Rusia. (Reporte de Darya Korsunskaya; Redacción de Vladimir Soldatkin; Editado en Español por Alejandra Ceballos)