Rusia rebate la afirmación de Trump sobre el petróleo en Venezuela

MOSCÚ, 13 ene (Reuters) - Los activos petroleros que Rusia desarrolla en Venezuela pertenecen a Rusia, que seguirá trabajando ⁠allí, dijo Moscú el ⁠martes, tras las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el control del país sudamericano.

La firma rusa Roszarubezhneft dijo ⁠que todos ‌los ​activos de la compañía en Venezuela son propiedad de Rusia y que se ​apegará a sus compromisos con los socios internacionales allí, informó la agencia ‌de noticias TASS.

Roszarubezhneft, propiedad de una unidad ‌del Ministerio de Desarrollo Económico ruso, ​se constituyó en 2020 y poco después adquirió las participaciones venezolanas de la petrolera estatal rusa Rosneft después de que Washington impuso en aquel momento sanciones a dos unidades de Rosneft por comerciar con petróleo venezolano.

Todos los activos de Roszarubezhneft en Venezuela "son propiedad del Estado ruso", en cumplimiento de las leyes de Venezuela, el derecho internacional y los ⁠acuerdos entre los dos países, dijo en un comunicado, según TASS.

Trump ha hablado abiertamente de ​controlar las vastas reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del mundo, en conjunto con compañías petroleras estadounidenses, después de arrestar y encarcelar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien ha descrito como un dictador narcotraficante aliado con los enemigos de Washington.

Maduro se ha declarado inocente.

Estados Unidos también incautó un petrolero de ⁠bandera rusa vinculado a Venezuela tras una persecución de varias semanas.

El presidente ruso, ​Vladímir Putin, no ha comentado públicamente la operación estadounidense en Venezuela, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha instado a Trump a liberar a Maduro y ha hecho ‍un llamamiento al diálogo.

Rusia mantiene desde hace tiempo estrechos lazos con Venezuela, que abarcan la cooperación energética, los vínculos militares y los contactos políticos de alto nivel, y Moscú ha respaldado diplomáticamente a Caracas durante años.

En noviembre, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó ​una prórroga de 15 años de las empresas conjuntas entre la compañía estatal PDVSA y una unidad de la rusa Roszarubezhneft que operan dos yacimientos petroleros en la región occidental del país sudamericano. (Reporte ‍de Vladimir Soldatkin y Marina Bobrova; Editado en Español por Ricardo Figueroa)