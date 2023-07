Rusia rechaza apelación de opositor Kara-Murza, condenado a 25 años de cárcel

Un tribunal ruso desestimó este lunes la apelación del opositor Vladimir Kara-Murza contra una sentencia de 25 años de prisión por criticar la ofensiva en Ucrania.

Kara-Murza recibió la condena más dura contra un opositor en la historia reciente de Rusia, lo que generó críticas de varias potencias occidentales.

"El veredicto del tribunal de la ciudad de Moscú del 17 de abril se mantiene sin cambios", estimó el tribunal de apelación, según las agencias estatales rusas de noticias. El proceso de apelación, al igual que el juicio de primera instancia, se desarrolló a puerta cerrada.

Kara-Murza, de 41 años, fue condenado por varios cargos, incluyendo el de alta traición por difundir informaciones "falsas" sobre el ejército.

El opositor sufre una enfermedad nerviosa llamada polineuropatía, que sus abogados afirman que se debe a dos intentos de envenenamiento en 2015 y 2017.

Su estado de salud ha empeorado en prisión, dijeron sus abogados.

Kara-Murza ha abogado en Estados Unidos y en países europeos que se impongan sanciones contra altos cargos rusos.

En sus últimas declaraciones públicas Kara-Murza defendió sus posturas políticas, incluyendo su posición sobre la ofensiva en Ucrania.

"No solo no me arrepiento de todo eso, sino que estoy orgulloso", dijo.

La mayoría de los opositores rusos han huido del país o están encarcelados.

Bur/an/mb

AFP