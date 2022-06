Rusia rechaza impago y dice a inversores que acudan a agentes financieros occidentales

(.)

27 jun (Reuters) - Rusia rechaz贸 el lunes las afirmaciones de que incumpli贸 el pago de su deuda externa por primera vez en m谩s de un siglo, diciendo a los inversores que acudan a los agentes financieros occidentales para obtener el dinero que se envi贸, pero que los tenedores de bonos no recibieron.

La Casa Blanca dijo el lunes que Rusia dej贸 de pagar sus bonos internacionales por primera vez desde la revoluci贸n bolchevique, ya que las amplias sanciones han aislado al pa铆s del sistema financiero mundial.

Hasta la semana pasada, Rusia segu铆a pagando sus eurobonos en moneda extranjera seg煤n las condiciones de la emisi贸n, pero las transferencias de cupones en d贸lares y euros realizadas en mayo, antes de que expirara una exenci贸n clave de Estados Unidos que permit铆a tales transacciones, no llegaron a los inversores.

"Las declaraciones de impago son absolutamente injustificadas", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una llamada con periodistas el lunes, se帽alando el pago del cup贸n en divisas de mayo.

"El hecho de que Euroclear retuviera ese dinero y no lo hiciera llegar a los receptores no es nuestro problema. No hay absolutamente ning煤n motivo para calificar esta situaci贸n de impago", agreg贸.

Euroclear no respondi贸 de inmediato a una solicitud de comentarios.

El lunes, el Ministerio de Finanzas dijo que "las acciones de los intermediarios financieros extranjeros est谩n fuera del control del Ministerio de Finanzas ruso", y pidi贸 a los tenedores de bonos extranjeros que hablen de manera directa con los que retienen los pagos.

"La no recepci贸n del dinero por parte de los inversores no se produjo por falta de pago, sino debido a las acciones de terceros y que no se explicita directamente como una situaci贸n de impago por la documentaci贸n de la emisi贸n", a帽adi贸 el ministerio.

Al expirar la exenci贸n de Estados Unidos y sancionar la Uni贸n Europea al National Settlement Depository (NSD), la versi贸n rusa de las c谩maras de compensaci贸n occidentales Euroclear y Clearstream, la semana pasada Mosc煤 pag贸 en rublos sus pr贸ximos cupones adeudados.

El presidente Vladimir Putin orden贸 la semana pasada que las obligaciones de la deuda se considerar铆an cumplidas una vez que se realizara un pago en rublos igual a la cantidad de divisas adeudada. Los tenedores de bonos tendr铆an que abrir una cuenta en un banco ruso para recibir el pago.

Mosc煤 no bloquear铆a la conversi贸n del pago en divisas ni su transferencia al extranjero, pero los inversores tendr铆an que manifestar por escrito que no tienen reclamaciones contra Rusia, ha dicho el ministerio. Los bancos a煤n no se han pronunciado.

Bomba nuclear financiera

El Grupo de las Siete principales potencias occidentales prohibi贸 las transacciones con el banco central de Rusia y congel贸 sus activos en sus jurisdicciones, por valor de unos 300.000 millones de d贸lares, despu茅s de que Rusia lanz贸 lo que denomin贸 operaci贸n militar especial en Ucrania en febrero.

Algunos pol铆ticos occidentales han pedido que se embarguen las reservas congeladas para reconstruir Ucrania, idea que dos fuentes financieras rusas de alto rango dijeron que cre铆an que estaba detr谩s del anuncio de impago y que Mosc煤 considera artificial.

"Al anunciar un impago, pueden afirmar que las sanciones funcionan. Econ贸micamente, los activos financieros podr铆an ser confiscados legalmente", dijo una de las dos fuentes.

Peskov reiter贸 el lunes que las reservas estaban bloqueadas "ilegalmente" y que cualquier intento de utilizarlas "equivaldr铆a a un aut茅ntico robo".

"Creo que se utiliz贸 una bomba nuclear financiera contra nosotros, ning煤n pa铆s en la historia de la humanidad ha experimentado tal presi贸n de sanciones como lo est谩 haciendo Rusia", dijo la semana pasada Alexei Moiseev, viceministro de Finanzas ruso.

(Reporte de Reuters editado en espa帽ol por Ricardo Figueroa)