Rusia reclama a Polonia reabrir su frontera con Bielorrusia y lamenta una medida "contraproducente"

Rusia pidió el jueves a Polonia que reconsidere su decisión de cerrar su frontera con Bielorrusia, una medida en respuesta a las maniobras militares conjuntas ruso-bielorrusas previstas del 12 al 16 de septiembre.

"Llamamos a Varsovia a reflexionar sobre las consecuencias de medidas tan contraproducentes y a reconsiderar la decisión lo antes posible", declaró en un comunicado la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova.

Los grandes ejercicios militares entre Rusia y Bielorrusia, llamados Zapad-2025 (Occidente-2025) y que deben comenzar el viernes, suscitan la preocupación de los países de la OTAN, sobre todo tras la incursión el miércoles de una veintena de drones presuntamente rusos, que cruzaron por la frontera con Ucrania y Bielorrusia, una acción sin precedentes.

El martes, el primer ministro polaco Donald Tusk había anunciado el cierre de la frontera a partir de la medianoche del jueves.

