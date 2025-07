Rusia reconoce que no espera avances en la reunión con Ucrania prevista para esta semana en Estambul

MADRID, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - El Kremlin ha reconocido este martes que no espera avances importantes en la tercera cita con Ucrania prevista esta semana en Estambul y que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha fijado para este miércoles a la espera de la confirmación de la parte rusa. "No hay motivos para esperar avances milagrosos, y es poco probable que ocurran en la situación actual", ha dicho Dimitri Peskov, portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, quien ha remarcado que Moscú "perseguirá sus intereses". Así, ha señalado que se encargarán de "garantizar y cumplir las tareas" que se propusieron desde el principio de la invasión hace ya tres años y medio y que son diametralmente opuestas a las pretensiones de Ucrania, según ha recogido la agencia de noticias Interfax. No obstante, el portavoz del Kremlin ha destacado que debido a la "complejidad" del conflicto, lograr acuerdos como los alcanzados en las anteriores dos citas de mayo y junio para intercambiar prisioneros de guerra, o enviar los cadáveres de los soldados caídos, "es ya productivo". En base a esa "complejidad" también se ha manifestado con respecto a un posible acuerdo y ha descartado fijar posibles plazos. "En absoluto, depende de muchos factores, y ahora cualquier pronóstico será erróneo", ha dicho. Peskov también ha minimizado la propuesta del presidente Zelenski de celebrar una "reunión de líderes" y ha asegurado "hace falta realizar mucho trabajo" todavía antes de hablar siquiera sobre esa posibilidad. En las últimas horas, Zelenski ha confirmado que su equipo negociador estará de nuevo encabezado por su ahora jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Rustem Umerov; mientras que Rusia no tiene previsto tampoco modificar su misión negociadora, siendo así Vladimir Medinski, quien esté al frente. Ucrania ha acusado en varias ocasiones a Rusia de no otorgarle a este tipo de encuentros la importancia que merecen y ha afeado que la representación de Moscú en la mesa de negociación en Estambul está lejos del estatus de los emisarios de Kiev. Zelenski ha adelantado esta semana que Ucrania volverá a plantear en la nueva cita de Moscú la necesidad de un encuentro cara a cara al más alto nivel, además de continuar con los intercambios de prisioneros y el retorno de "los niños ucranianos secuestrados" durante la ocupación rusa del este del país.