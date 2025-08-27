Rusia recorta su previsión de crecimiento para 2025 al 1,5%, un punto menos que lo proyectado anteriormente

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

La economía rusa crecerá este año un 1,5%, un punto menos que lo proyectado inicialmente por el efecto que los altos tipos de interés están teniendo sobre la demanda, según se desprende de la actualización de previsiones del Ministerio de Economía.

"A pesar de unas condiciones bastante difíciles para la aplicación de la política monetaria y crediticia, creemos que la tasa de crecimiento económico no será, sin embargo, inferior al 1,5% este año", habría informado, según recoge 'Investing', el ministro de Finanzas, Anton Siluanov, al presidente Vladimir Putin.

"Un presupuesto equilibrado dará más oportunidades al banco central para suavizar la política monetaria y crediticia, lo que significa que los recursos crediticios serán más accesibles", habría abundado.

El PBI ruso creció un 1,1% en el segundo trimestre de 2025, lo que supone una ralentización desde el 4% registrado durante el mismo periodo del año anterior, según indicó a principios de mes el Servicio Estatal Federal de Estadísticas (Rosstat). De hecho, la lectura del PBI del mes de junio, publicada hoy, es de un 1,2%.