LA NACION

Rusia recorta su previsión de crecimiento para 2025 al 1,5%, un punto menos que lo proyectado anteriormente

Rusia recorta su previsión de crecimiento para 2025 al 1,5%, un punto menos que lo proyectado...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Rusia recorta su previsión de crecimiento para 2025 al 1,5%, un punto menos que lo proyectado...
Rusia recorta su previsión de crecimiento para 2025 al 1,5%, un punto menos que lo proyectado...ALEXEI NIKOLSKY - POOL

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

La economía rusa crecerá este año un 1,5%, un punto menos que lo proyectado inicialmente por el efecto que los altos tipos de interés están teniendo sobre la demanda, según se desprende de la actualización de previsiones del Ministerio de Economía.

"A pesar de unas condiciones bastante difíciles para la aplicación de la política monetaria y crediticia, creemos que la tasa de crecimiento económico no será, sin embargo, inferior al 1,5% este año", habría informado, según recoge 'Investing', el ministro de Finanzas, Anton Siluanov, al presidente Vladimir Putin.

"Un presupuesto equilibrado dará más oportunidades al banco central para suavizar la política monetaria y crediticia, lo que significa que los recursos crediticios serán más accesibles", habría abundado.

El PBI ruso creció un 1,1% en el segundo trimestre de 2025, lo que supone una ralentización desde el 4% registrado durante el mismo periodo del año anterior, según indicó a principios de mes el Servicio Estatal Federal de Estadísticas (Rosstat). De hecho, la lectura del PBI del mes de junio, publicada hoy, es de un 1,2%.

LA NACION
Más leídas
  1. La felicidad de Enrique Iglesias y Anna Kournikova: serán padres por cuarta vez
    1

    La felicidad de Enrique Iglesias y Anna Kournikova: serán padres por cuarta vez

  2. La cena que abrió paso a un romance con propuesta de matrimonio en Europa
    2

    Andrea Ghidone y “El señor tabaco”: la cena que abrió paso a un romance con propuesta de matrimonio en Europa

  3. Pelean para cubrir los gastos de su hija con discapacidad y abren una dura pregunta sobre los audios filtrados
    3

    Discapacidad. Hacen malabares para pagar los cuidados de su hija y lanzan una dura pregunta sobre los audios

  4. Del palco y la gloria al anonimato: el destierro de Ameal, el último presidente campeón con Boca
    4

    Del palco y la gloria al anonimato: qué es de la vida de Jorge Ameal, el último presidente campeón con Boca

Cargando banners ...