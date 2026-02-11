Rusia recurre a India para suplir la escasez de mano de obra agravada por la guerra

Por Andrew Osborn y Ekaterina Maksimova

MOSCÚ, 11 feb (Reuters) - Un grupo de hombres indios de aspecto cansado, que llevaban bolsas de deporte, hacían cola en el control de pasaportes de un concurrido aeropuerto de Moscú una tarde reciente, después de volar más de 2.700 millas, pasando por Uzbekistán, para conseguir trabajo.

"Tengo un contrato de un año. En el sector de la recogida de basuras. El sueldo es bueno", dijo Ajit, uno de los hombres, hablando en inglés.

Ante lo que las autoridades califican como una escasez inmediata de al menos 2,3 millones de trabajadores, un déficit agravado por la tensión de la guerra de Rusia en Ucrania y que la fuente tradicional de mano de obra extranjera de Rusia —los centroasiáticos— no puede cubrir, Moscú está recurriendo a un nuevo proveedor: India.

LA AFLUENCIA DE INDIOS AYUDA A RUSIA A COMPENSAR LA ESCASEZ DE MANO DE OBRA

En 2021, un año antes de que Rusia enviara sus efectivos a Ucrania, se aprobaron unos 5.000 permisos de trabajo para ciudadanos indios. El año pasado, se aprobaron casi 72.000 permisos para indios, lo que supone casi un tercio de la cuota anual total de trabajadores migrantes con visado.

"Actualmente, los empleados expatriados de India son los más populares", dijo Alexei Filipenkov, director de una empresa que trae trabajadores indios.

Según él, los trabajadores de la antigua Asia Central soviética, que no necesitan visado, han dejado de llegar en número suficiente. Sin embargo, las cifras oficiales muestran que el año pasado seguían constituyendo la mayoría de los 2,3 millones de trabajadores extranjeros legales que no necesitaban visado.

Sin embargo, la debilidad del rublo, el endurecimiento de las leyes de inmigración y la retórica cada vez más dura contra los inmigrantes por parte de los políticos rusos han reducido su número y han animado a Moscú a aumentar las cuotas de visados para trabajadores de otros países.

La elección de India para la mano de obra no cualificada refleja los fuertes lazos económicos y de defensa entre Moscú y Nueva Delhi.

India ha estado comprando petróleo ruso con descuento que Moscú, debido a las sanciones occidentales, no puede vender fácilmente en otros lugares, aunque ahora eso podría estar en entredicho.

El presidente Vladimir Putin y el primer ministro indio Narendra Modi firmaron en diciembre un acuerdo para facilitar el trabajo de los indios en Rusia. Denis Manturov, primer vice primer ministro de Rusia, dijo en ese momento que Rusia podría aceptar un "número ilimitado" de trabajadores indios.

Se necesitaban al menos 800.000 personas en el sector manufacturero y otros 1,5 millones en los sectores de servicios y construcción, dijo.

(Información adicional de Evgeniy Matveev; edición de Kevin Liffey; edición en español de Paula Villalba)