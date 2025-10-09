Rusia reducirá la superficie sembrada de trigo en más de un 6% en 2025, según viceministro de Agricultura

MOSCÚ, 9 oct (Reuters) - Rusia, el primer exportador mundial de trigo, va a reducir este año su superficie sembrada de trigo de invierno y primavera en más de un 6% en favor del cultivo de más oleaginosas, dijo el jueves el viceministro de Agricultura, Andrei Razin.

Los datos presentados por Razin confirman la reciente tendencia de los agricultores a abandonar el trigo, que consideran menos rentable debido a los bajos precios mundiales, los elevados derechos nacionales de exportación y las sequías que afectan a las principales zonas productoras del sur de Rusia.

"Hay desviaciones del plan de siembra de cereales y leguminosas hacia las oleaginosas. El plan para las superficies de trigo de invierno se ha reducido, lo que no es gran cosa", dijo Razin en una conferencia agrícola, reflejando la insatisfacción del gobierno con la reducción de la superficie sembrada. El trigo sigue siendo el principal producto agrícola de exportación de Rusia.

Un cuadro presentado durante el discurso de Razin mostraba que las superficies sembradas de trigo se reducirán un 6,2% hasta 28,2 millones de hectáreas en 2025 en comparación con el año anterior y un 6,6% en comparación con el plan inicial para este año.

Las exportaciones de trigo de Rusia disminuyeron bruscamente en agosto y septiembre.

La superficie sembrada de oleaginosas, entre ellas girasol, soja y colza, consideradas más rentables por muchos agricultores, crecerá un 8,5%. Rusia es también el primer productor mundial de aceite de girasol. (Reporte de Olga Popova; Escrito por Gleb Bryanski; Editado en Español por Ricardo Figueroa)