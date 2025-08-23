Rusia reivindica la toma de dos pueblos en la región ucraniana de Donetsk

Rusia reivindicó el sábado la toma de dos localidades en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, intensificando la presión militar sobre el terreno, en momentos en que aumentan los esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución al conflicto.

En un comunicado en Telegram, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que capturó las localidades de Sredneye y de Kleban-Byk en esta región.

La captura de Kleban-Byk marca un nuevo paso hacia la ciudad de Kostiantynivka, un importante bastión en la carretera que conduce a Kramatorsk, que es a su vez un centro logístico ucraniano clave en el frente de la región de Donetsk.

El ejército ruso incrementa sus avances territoriales en los últimos meses frente a unas fuerzas ucranianas menos numerosas y peor equipadas.

Estos avances se producen mientras se desvanece la perspectiva de una reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el ucraniano, Volodimir Zelenski, anunciada por el mandatario estadounidense, Donald Trump, y destinada a encontrar una solución pacífica al conflicto.

El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acusó el viernes al presidente ucraniano de bloquear la organización de una posible reunión con su homólogo ruso, tras críticas similares del dirigente ucraniano a Moscú.

Por su parte, Trump, quien busca encontrar rápidamente una solución a la ofensiva rusa contra Ucrania, iniciada en 2022, y realizó un importante acercamiento a Moscú en los últimos meses para lograrlo, anunció el viernes que tomaría una decisión "importante" en "dos semanas" para definir su postura sobre este conflicto.

En ese sentido, especificó que Moscú podría enfrentar sanciones masivas o que podría "no hacer nada".

El ejército ruso ocupa actualmente aproximadamente el 20% del territorio ucraniano.