Rusia reivindica la toma de tres localidades en el este de Ucrania
El ejército ruso afirmó este domingo que tomó otras tres localidades del este de Ucrania, coincidiendo con unas reuniones en Suiza de altos cargos estadounidenses, europeos y ucranianos sobre el plan de...
- 1 minuto de lectura'
El ejército ruso afirmó este domingo que tomó otras tres localidades del este de Ucrania, coincidiendo con unas reuniones en Suiza de altos cargos estadounidenses, europeos y ucranianos sobre el plan de Donald Trump para poner fin al conflicto.
El Ministerio de Defensa ruso informó de la toma de Petrivske, en la región de Donetsk, y de Tije y Otradne, en la región de Dnipropetrovsk (centro-este).
El ejército ucraniano atraviesa dificultades en el frente, luchando por conservar el control de varias posiciones y reculando en algunos sectores del norte y del sur del país.
Representantes ucranianos, estadounidenses y europeos se reúnen este domingo en Ginebra para estudiar el plan de 28 puntos del presidente Donald Trump, destinado a poner fin a casi cuatro años de conflicto.
Kiev recibió la propuesta con preocupación, pues recoge varias exigencias de Moscú, como que Ucrania ceda territorios a Rusia, acepte reducir su ejército y renuncie a unirse a la OTAN.
No obstante, ofrece garantías de seguridad para Ucrania por parte de países occidentales, algo que Kiev lleva años exigiendo.
El presidente ruso, Vladimir Putin, instó a Kiev a negociar con ese documento como base, y amenazó con proseguir su ofensiva si Ucrania se niega.
bur/dsa/jvb/hgs
