Rusia reivindica la toma de una localidad en una región del centro-este de Ucrania

El ejército ruso reivindicó este sábado la toma de una localidad en la región de Dnipropetrovsk, en el centro-este de Ucrania, a la que según dijo llegó a principios de julio.

En un comunicado, el Ministerio ruso de Defensa afirmó que sus fuerzas se apoderaron de Novomikolaivka, un pueblo situado cerca de la región aledaña de Donetsk, en el este, epicentro de los combates.

La AFP no pudo confirmar esta información. Los analistas militares del proyecto DeepState, cercano al ejército ucraniano, aseguran que esa localidad continúa bajo control de Kiev.

Por otro lado, en la región de Donetsk, la Fiscalía ucraniana anunció que el sábado tres civiles murieron y siete fueron heridos en un bombardeo ruso en la ciudad de Kostiantinivka.

Mejor equipadas y más numerosas, las fuerzas rusas continúan con su ofensiva en el frente de Ucrania desde hace meses.

A finales de agosto, Ucrania admitió por primera vez que los soldados rusos habían entrado en la región de Dnipropetrovsk, donde Moscú había anunciado progresos ya en julio.

El ejército ruso controla alrededor del 20% del territorio ucraniano.

El Kremlin exige que Ucrania se retire de algunas zonas que continúa administrando parcialmente, sobre todo en Donetsk, como condición previa a un cese de las hostilidades. Unas condiciones que Kiev rechaza.

La región de Dnipropetrovsk no forma parte de las cinco cuya anexión reivindica Moscú (Donetsk, Jersón, Lugansk, Zaporiyia y Crimea).

El viernes, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que su par ruso, Vladimir Putin, quería "ocupar toda Ucrania" y que no se detendría hasta lograr su objetivo, incluso si los ucranianos decidieran ceder territorios.

Por su parte, el Kremlin consideró que las negociaciones de paz con Kiev estaban en "pausa", después de que se saldaran en fracaso varios intentos de poner fin al conflicto, desencadenado por el ataque ruso a gran escala contra Ucrania a finales de febrero de 2022.

