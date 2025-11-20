Rusia reivindica toma de Kupiansk, localidad clave del frente oriental de Ucrania

El ejército de Rusia reivindicó este jueves la toma de la localidad de Kupiansk, un bastión ucraniano del frente oriental donde las tropas de Moscú avanzan en las últimas semanas frente al desgaste de las fuerzas de Ucrania.

Las fuerzas rusas "completaron la liberación de la localidad de Kupiansk", declaró el comandante de las tropas occidentales, Sergei Kuzovlev, en una conversación con el presidente Vladimir Putin, retrasmitida por televisión.

El comandante calificó la localidad ubicada en la región de Járkov como una posición "clave" de la defensa ucraniana.

Kupiansk, que tenía cerca de 55.000 habitantes antes de la guerra, estuvo ocupada por el ejército ruso durante varios meses en 2022 y las fuerzas ucranianas lograron retomarla en septiembre de ese año.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó en una conferencia en la que participó AFP, que Putin se desplazó este jueves a uno de los puestos del comando de las tropas occidentales donde sostuvo una reunión con el jefe del Estado Mayor.

El vocero no precisó si esta posición está en la zona ocupada de Ucrania o en Rusia.

Rusia realizó este anuncio en un momento en que Ucrania afirmó que recibió un plan de Estados Unidos para terminar el conflicto con Rusia.

bur/liu/an/mb