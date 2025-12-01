Rusia reivindica toma de nodo logístico de Pokrovsk, en el este de Ucrania

Rusia reivindicó este lunes la toma de Pokrovsk, un nodo logístico clave del este de Ucrania y de la localidad de Vovchansk, en el noreste.

Pokrovsk es una posición estratégica, ya que está en el cruce de varios caminos y vías férreas que conducen a los últimos bastiones de las tropas ucranianas en el frente oriental.

La reivindicación de Rusia aumenta la presión sobre Ucrania en medio de las negociaciones de un plan para terminar el conflicto impulsado por Estados Unidos. El emisario especial estadounidense Steve Witkoff tiene previsto reunirse el martes en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin.

"El jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, informó a Vladimir Putin de la liberación de las ciudades de Krasnoarmeysk (nombre en ruso de Pokrovsk) y de Vovchansk", informó el Kremlin en Telegram.

El Kremlin indicó que este reporte fue enviado al presidente ruso en la noche del domingo, pero fue publicado este lunes.

El Ministerio de Defensa ruso publicó imágenes que, según afirmó, muestran a soldados rusos izando la bandera en la plaza del centro de Pokrovsk.

La batalla por Pokrovsk se extiende desde hace meses. En septiembre, cientos de soldados rusos lograron infiltrarse en la localidad, lastrando las defensas ucranianas.

La toma de Pokrovsk complica el abastecimiento de las tropas ucranianas en otros puntos del frente y, además, le abre a Rusia una posibilidad de avanzar hacia el oeste, donde las defensas ucranianas están más dispersas y hacia el norte, donde están las ciudades de Kramatorsk y Sloviansk.

bur/cls/an/pb-an/pb