Rusia reporta 24 muertos en ataque de Kiev en la Ucrania ocupada mientras crecen las tensiones

KIEV, Ucrania (AP) — Un ataque con drones ucranianos mató a 24 personas e hirió al menos a 50 más durante la celebración del Año Nuevo en una aldea ocupada por Rusia en la región de Jersón, dijeron las autoridades rusas el jueves, mientras las tensiones entre las dos naciones vecinas siguen al alza a pesar de los elogios de los diplomáticos a las productivas conversaciones de paz

Tres aviones no tripulados alcanzaron un café y un hotel en la ciudad turística de Khorly, en la costa del mar Negro, señaló el líder designado por el Kremlin para la región, Vladimir Saldo, en un comunicado en Telegram. Uno de los aparatos llevaba una mezcla incendiaria, que causó un fuego, agregó

Las autoridades ucranianas no realizaron comentarios sobre el posible incidente. El ataque no pudo ser verificado de manera independiente por The Associated Press

El operativo fue condenado por varios funcionarios rusos. Valentina Matviyenko, presidenta de la cámara alta del parlamento, el Consejo de la Federación, indicó que el ataque "reforzó" la determinación de Moscú de lograr rápidamente los objetivos de la invasión que lanzó hace casi cuatro años sobre Ucrania

El ataque "demuestra una vez más la validez de nuestras demandas iniciales", manifestó Matviyenko

La declaración sigue a las afirmaciones de Moscú de que Ucrania lanzó un ataque con drones de largo alcance contra una de las residencias oficiales del presidente, Vladímir Putin, en el noroeste de Rusia a principios de semana. Kiev ha calificado las acusaciones de "mentira"

El Ministerio de Defensa ruso publicó el miércoles un video de un dron derribado que, según dijo, estuvo involucrado en el ataque

La grabación nocturna mostró a un hombre vestido de camuflaje, con casco y chaleco de kevlar de pie junto a un dron dañado en la nieve. El hombre, con el rostro cubierto, habla sobre el dispositivo. Ni el hombre ni el Ministerio de Defensa proporcionaron la ubicación o la fecha del video

Ni las imágenes ni las afirmaciones pudieron ser verificadas de manera independiente

Aumenta la tensión

Kiev considera que la acusación acerca del ataque a la residencia de Putin es un ardid para hacer descarrilar las negociaciones de paz en curso, que se han intensificado en las últimas semanas a ambos lados del Atlántico

En su discurso de Año Nuevo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, afirmó que el acuerdo de paz estaba “listo al 90%”, pero advirtió que el 10% restante —que se cree incluye puntos clave como las demandas territoriales— “determinará el destino de la paz, el destino de Ucrania y Europa y cómo vivirá la gente”

El enviado especial de su homólogo estadounidense, Donald Trump, Steve Witkoff, dijo el miércoles que él, el secretario de Estado Marco Rubio y el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, mantuvieron una “llamada productiva” con los asesores de seguridad nacional de Reino Unido, Francia, Alemania y Ucrania “para discutir el avance de los próximos pasos en el proceso de paz europeo”

“Nos centramos en cómo avanzar en las discusiones de forma práctica en nombre del proceso de paz (de Trump), incluyendo el fortalecimiento de las garantías de seguridad y el desarrollo de mecanismos efectivos de desescalada para ayudar a poner fin a la guerra y garantizar que no se reinicie”, indicó Witkoff en una publicación en X

El principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, reiteró que funcionarios europeos y ucranianos planean reunirse el sábado, mientras que Zelenskyy tiene previsto mantener conversaciones la próxima semana con mandatarios europeos

Oleadas de ataques

Rusia atacó la región ucraniana de Odesa durante la noche y golpeó infraestructura civil en varias andanadas de drones, según el jefe de la región, Oleh Kiper

En una publicación en Telegram, Kiper explicó que un edificio residencial de dos pisos sufrió daños y que un avión no tripulado impactó contra un apartamento en el piso 17 de un inmueble pero no estalló. No se reportaron víctimas

En su informe diario, la fuerza aérea ucraniana indicó que sus dispositivos antiaéreos derribaron o neutralizaron 176 de los 205 drones disparados contra el país durante la noche. Se registraron impactos de 24 drones en 15 ubicaciones, añadió apuntando que el ataque seguía en marcha

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa