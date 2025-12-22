Rusia reporta "avances lentos" en las negociaciones con EE. UU. sobre Ucrania

Rusia afirmó este lunes que las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania registraron "avances lentos" y denunció los "intentos malintencionados" de algunos países por hacer fracasar las negociaciones.

"Se observan avances lentos. Estos van acompañados de intentos extremadamente perjudiciales y malintencionados por parte de un grupo influyente de Estados que pretenden torpedear estos esfuerzos y descarrilar el proceso diplomático", declaró el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, citado por las agencias de noticias rusas.

Riabkov elogió la intención del presidente estadounidense Donald Trump de "elaborar soluciones que aborden las causas profundas del conflicto y que sean duraderas".

Pero también criticó la actitud de los países europeos hacia el plan de Washington, presentado hace casi un mes y que desde entonces ha sido objeto de negociaciones.

Un acuerdo ruso-estadounidense sobre Ucrania "es lo que tanto temen nuestros adversarios en Bruselas y en varias capitales europeas, que, en sus peores pesadillas, solo pueden imaginar los resultados por los que estamos trabajando", declaró Riabkov.

"Seguiremos avanzando en esta dirección sin cejar en nuestros esfuerzos", añadió.

Este fin de semana se celebraron nuevas conversaciones sobre el plan estadounidense en Miami, con reuniones separadas de la administración Trump con los emisarios rusos y ucranianos.

Aunque esta última ronda de negociaciones no dio lugar a ningún avance significativo, las partes se mostraron optimistas. Estados Unidos y Ucrania calificaron los intercambios de "productivos y constructivos".

El plan de 28 puntos presentado por Estados Unidos el mes pasado fue criticado por ser muy favorable a Rusia.

Desde entonces, fue enmendado tras los diálogos con Ucrania y los países europeos, pero el contenido de la propuesta no se ha hecho público.

Ucrania afirma que todavía se le pide que haga concesiones importantes, como ceder toda la región oriental del Donbás a Rusia.

Los europeos, aliados de Kiev, habían presentado por su parte una propuesta paralela que implicaba el despliegue de una fuerza multinacional en Ucrania, garantías similares a las del artículo 5 del Tratado de la OTAN para Kiev y un ejército ucraniano de 800.000 efectivos.

Todos estos elementos son considerados inaceptables por Moscú y ya han sido rechazados en el pasado.