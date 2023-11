El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha criticado este jueves al Gobierno de Israel por recomendar a sus ciudadanos no viajar a Daguestán tras los intentos de ataque a judíos, y ha reprochado que no hubieran tomado una medida similar con respecto a sus socios de la OTAN, donde hay protestas "anti israelíes".

"Creemos que esto es una medida antirrusa que engaña a la población israelí", ha dicho la portavoz de Exteriores, Maria Zajarova, quien se ha preguntado por qué no se han emitido alertas similares sobre otros países en los que han sido recurrentes protestas con "declaraciones amenazantes" y "agresivas" contra Israel.

"El hecho es que en los países de la OTAN hay mítines, protestas y eventos antiisraelíes, no sólo en apoyo a Palestina, sino claramente con connotaciones y consignas antiisraelíes (...) de naturaleza bastante agresiva, con declaraciones amenazantes. Un gran número de personas están participando", ha dicho Zajarova.

La portavoz ha asegurado que son "cientos de miles" y de "millones" las personas que están protestando en estas movilizaciones. "No he visto declaraciones oficiales de Tel Aviv recomendando a sus ciudadanos no viajar a estos países", ha dicho.

"Esto es inaceptable para un gran número de judíos que tienen ciudadanía israelí y rusa (...) ¿Por qué el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel y otros organismos oficiales no emiten advertencias apropiadas a la población que visita estos países? (..) Esto es una medida dirigida contra nuestro país", ha protestado.

Zajarova también ha lamentado que esta advertencias de las autoridades israelíes no ha tenido en cuenta la reacción a todos los niveles tanto del Gobierno ruso como de la población de Daguestán, que pronto salió a condenar aquellas hechos. "Nuestra reacción habló por sí sola", ha destacado, según recoge la agencia Interfax.

A principios de esta semana, decenas de personas irrumpieron en el aeropuerto de Majachkala, la capital de Daguestán --de mayoría musulmana-- con la intención de atacar a los pasajeros de un avión que acaba de aterrizar desde de Tel Aviv. Un suceso sobre el que, según el Kremlin, estaría la mano de agentes extranjeros.