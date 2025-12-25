Rusia retrasa su objetivo de producir 100.000.000 de toneladas de GNL al año debido a las sanciones

Por Oksana Kobzeva y Vladimir Soldatkin

MOSCÚ, 25 dic (Reuters) -

Rusia ha retrasado "varios años" su plan para alcanzar un objetivo de producción anual de gas natural licuado (GNL) de 100 millones de toneladas, según declaró el jueves el viceprimer ministro Alexander Novak a la televisión estatal, citando el efecto de las sanciones occidentales sobre su industria energética.

Los planes a largo plazo de Rusia para hacerse con una quinta parte del mercado mundial de GNL en 2030-2035, desde el 8% actual, se han visto cuestionados por las sanciones impuestas por el conflicto de Ucrania, entre ellas contra la nueva planta Arctic LNG 2.

Una estrategia gubernamental recientemente actualizada, que resume los planes rusos a largo plazo en el sector energético, prevé que el país produzca entre 90 y 105 millones de toneladas de GNL para 2030 y entre 110 y 130 millones de toneladas para 2036.

"Nuestro objetivo era alcanzar los 100 millones de toneladas. Está claro que, debido a las restricciones impuestas por las sanciones, este objetivo se retrasará varios años", declaró Novak al canal de televisión Rossiya-24, sin dar más detalles.

Asimismo, indicó que la producción rusa de petróleo y gas condensado este año se mantendrá prácticamente sin cambios respecto a 2024, en torno a los 516 millones de toneladas, o unos 10,32 millones de barriles por día.

Se trata de una mejora respecto a la anterior previsión de descenso del 1%, anunciada por el presidente Vladimir Putin en octubre.

La producción rusa de GNL aumentó un 5,4% en 2024, a 34,7 millones de toneladas, por debajo de los 35,2 millones previstos.

La Unión Europea planea prohibir las importaciones rusas de GNL a partir del 1 de enero de 2027, mientras que también existe una feroz competencia por parte de Estados Unidos, que está ampliando sus ventas en Europa, y de Qatar, que ya domina las ventas a Asia.

Los aplazamientos en la puesta en marcha del proyecto Arctic LNG 2, que inició su producción en diciembre de 2023 pero sólo pudo entregar un primer cargamento a compradores finales en China este agosto, subrayan la lucha de Rusia por aumentar significativamente la producción de GNL.

Murmansk LNG, que está previsto que se convierta en la mayor planta de GNL de Rusia, con una producción final de 20,4 millones de toneladas al año, también se enfrenta a retrasos.

(Editado en español por Carlos Serrano)