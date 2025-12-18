Rusia.- Rusia acusa a Occidente de interferir en las elecciones de 2024 y avisa de que puede repetirlo en las de 2026

MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) - El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha acusado a Occidente de interferir en las presidenciales de 2024, en las que Vladimir Putin se impuso cuestionado con cerca del 90% de los votos, y ha advertido de que se podría volver a repetir en las elecciones a la Duma Estatal de 2026. "Se emplearon métodos muy diversos. Quienes los respaldaban intentaron desacreditar la libre expresión de la voluntad popular, cuestionando su legitimidad y legalidad", ha afirmado este jueves Lavrov en un acto del partido Rusia Unida, según recoge la agencia estatal de noticias TASS. Según Lavrov, "esto ocurrió en todas las etapas de la campaña electoral", desde el momento que se anunciaron los candidatos hasta el recuento de los resultados, y ha advertido de que se puede volver a repetir en los comicios a la Cámara Baja del Parlamento ruso el próximo año. "Debemos estar preparados", ha avisado. Lavrov también ha cuestionado que las autoridades de Bruselas, al mismo tiempo que exigen a la actual Administración de Donald Trump que no se inmiscuya en las elecciones europeas, "confiese de manera sincera" que ayudará a otros países a combatir la supuesta injerencia de la que son objetivo sus procesos electorales. Así, ha puesto de relieve cómo la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, prometió ayudar a Armenia con este asunto tal y como hizo con Moldavia. Este "neocolonialismo electoral", ha dicho, "se ha convertido en una amenaza muy definida para los países de la mayoría mundial", ha valorado. El jefe de la diplomacia rusa ha manifestado que esta supuesta injerencia europea en los procesos electorales de otros países volverá a repetirse en las futuras elecciones ucranianas, aunque queda por ver cómo Occidente las orquestará. "Cómo se organizarán estas elecciones y cómo Occidente, si se celebran, las orquestará, es otra cuestión, pero es un recordatorio de que el pueblo ya te ha elegido para un mandato, y es hora de honrar el cargo o pedir al pueblo que vuelva a expresar su opinión sobre ti", ha dicho en referencia al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.