Rusia.- Rusia acusa a Polonia de detener "arbitrariamente" a un ciudadano ruso acusado de hacer excavaciones en Crimea

MADRID, 11 de diciembre de 2025 (Europa Press) Las autoridades de Rusia han acusado este jueves a las fuerzas de seguridad de Polonia de detener "arbitrariamente" a un arqueólogo ruso siguiendo directrices de Ucrania después de que fuera acusado de realizar excavaciones "ilegales" en la península de Crimea. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha asegurado que se "demandará el respeto y la protección del ciudadano ruso a través de los canales diplomáticos existentes". "Lo más importante ahora mismo es garantizar su puesta en libertad", ha asegurado, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS. El arqueólogo, identificado como Alexander Butiagin, trabajaba para el Museo del Hermitage, que se encuentra en la ciudad rusa de San Petersburgo. La semana pasada, la Inteligencia polaca lo arrestó por su supuesta implicación en este tipo de actividades cuando trataba de desplazarse de Países Bajos a un país de los Balcanes, según han recogido medios polacos. Sin embargo, se ha negado a declarar y, por ende, un tribunal de Varsovia, la capital de Polonia, ordenó que fuera puesto en detención preventiva durante un periodo de 40 días a la espera de que se resuelva una solicitud de extradición presentada por Ucrania. Las excavaciones rusas en Crimea, que fue anexionada por Moscú en 2014, han levantado la polémica en numerosas ocasiones. Kiev acusa a arqueólogos rusos de llevar a cabo saqueos y excavaciones no autorizadas en sitios históricos que considera ocupados por Rusia.