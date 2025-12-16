Rusia.- Rusia impide un intento de "sabotaje" con explosivos contra el oleoducto más grande del mundo

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) - Las autoridades de Rusia han anunciado este martes la desarticulación de un intento de "sabotaje" planeado por cuatro adolescentes contra el oleoducto Druzhba, el más largo del mundo, a su paso por la región de Lípetsk, antes de subrayar que los sospechosos planeaban colocar explosivos en la instalación tras contactar con los servicios de Inteligencia de Ucrania.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha indicado en un comunicado que los sospechosos, de entre catorce y 17 años, "planeaban usar un artefacto explosivo de fabricación artesanal para cometer un acto de sabotaje en una sección terrestre de la principal línea del oleoducto Druzhba en Lebedianski, en la región de Lípetsk".

"Se ha determinado que los detenidos buscaban obtener dinero rápido y contactaron en octubre de 2025 a través de Telegram con un oficial de la Inteligencia ucraniana, quien les pidió que incendiaran infraestructura energética y de transportes a cambio de una compensación económica, además de darles las coordinadas de un lugar en el que había explosivos para usarlos contra el oleoducto", ha sostenido.

Así, ha resaltado que todos ellos han sido ya imputados y "se exponen a una sentencia de hasta 20 años de prisión", al tiempo que ha advertido a la población de que Kiev "sigue buscando a través de Internet a potenciales responsables de ataques terroristas y sabotajes".

"El objetivo principal de los reclutadores ucranianos son los jóvenes, incluidos menores, que carecen de conocimientos legales y no son conscientes de la gravedad de sus crímenes, que acarrean duras penas, incluida la cadena perpetua", ha apuntado el FSB, que ha solicitado a los rusos que muestren "vigilancia" e "intolerancia" ante estos esfuerzos de Ucrania.

El oleoducto Druzhba (Amistad) recorre más de 4.000 kilómetros desde su origen en la ciudad rusa de Almetievsk y suministra petróleo a países como Bielorrusia, Ucrania, Polonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Eslovaquia, siendo considerado vital para el suministro de energía a Europa.