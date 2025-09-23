Rusia se desvincula de los drones en Dinamarca y denuncia una ola de "acusaciones infundadas"

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha salido al paso de cualquier potencial sospecha sobre la vinculación de Rusia con los drones detectados en las inmediaciones del aeropuerto de Copenhague y ha llamado a ignorar toda "acusación infundada" sobre este u otros incidentes.

En este sentido, ha acusado a los gobiernos occidentales de mantener un flujo constante de acusaciones, días después de que Rusia también fuese señalada por la incursión de drones o cazas en el espacio aéreo de Polonia, Estonia y Rumanía.

"Hacer acusaciones infundadas constantemente hace que ya no tengamos en cuenta las declaraciones", ha dicho Peskov, según la agencia Interfax. "Un país que asume una postura seria no debería repetir estas acusaciones infundadas una y otra vez", ha alegado.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, sí ha apuntado hacia Moscú al valorar el incidente de Copenhague, pero tanto la Policía como la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, se han limitado a confirmar la apertura de investigaciones sin señalar culpables.

Frederiksen sí ha advertido de que "es el ataque más grave contra infraestructuras críticas danesas hasta la fecha" y lo ha vinculado con las violaciones del espacio aéreo en el este de Europa, así como con el ciberataque que afectó el pasado fin de semana a aeropuertos de varios países.